Var Mısın Yok Musun Duygu ne kadar kazandı, Duygu kaç TL kazandı?

Yeniden ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken Duygu'nın kazandığı ödül tutarı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Var Mısın Yok Musun Duygu kaç TL kazandı, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte yanıtı…

VAR MISIN YOK MUSUN DUYGU NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Duygu, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölümün yayınlanmasının ardından "Var Mısın Yok Musun Duygu ne kadar kazandı?" ve "Duygu kaç TL kazandı?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Duygu'nun açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın sonucu kadar Duygu'nun kazanacağı ödül miktarı da merak konusu oldu.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ DUYGU OLDU

Var Mısın Yok Musun'da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Duygu'nun Duygu çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Duygu, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN DUYGU NE KADAR KAZANDI?

Duygu'nun kazandığı ödül henüz netleşmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.