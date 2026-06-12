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Var mısın Yok musun Aşkın kimdir, Aşkın Diluru kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Var mısın Yok musun Aşkın kimdir, Aşkın Diluru kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
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Ekranların sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un yeniden başlamasıyla birlikte yarışmanın eski yarışmacıları da yeniden merak konusu oldu. Bu isimlerden biri olan Aşkın Diluru hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Aşkın Diluru kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi yoksa bekar mı? İşte Var Mısın Yok Musun'un dikkat çeken isimlerinden Aşkın Diluru'nun hayatı ve biyografisine dair merak edilenler.

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümleriyle ekranlara dönmesi, yarışmanın unutulmaz isimlerini yeniden gündeme taşıdı. Yarışma döneminde izleyicilerin yakından tanıdığı Aşkın Diluru'nun yaşamı ve özel hayatı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşkın Diluru'nun yaşı, memleketi ve medeni durumu hakkında bilgi edinmek isteyenler için tüm detayları derledik.

VAR MISIN YOK MUSUN AŞKIN KİMDİR?

 

 

Kutuların başında heyecanla bekleyen ve büyük ödülü kazanmak için hamlelerini yapacak olan Aşkın, yarışmaya Türkiye'nin megakenti İstanbul'dan katılıyor.

YARIŞMACI AŞKIN KAÇ YAŞINDA?

Stüdyoda diğer yarışmacı arkadaşlarıyla kurduğu samimi diyaloglar ve pozitif enerjisiyle kısa sürede ekran başındakilerin sevgisini kazanan Aşkın, 35 yaşındadır.

YARIŞMACI AŞKIN ASLEN NERELİ?

Uzun süredir İstanbul'da yaşamını sürdüren ve yarışmadaki yerini alan iddialı isim, kültürel kökenleriyle de merak konusu oldu. Var Mısın Yok Musun podyumunda kendini tanıtan Aşkın, aslen Doğu Anadolu'nun köklü şehirlerinden biri olan Bingöllüdür.

BÜYÜK ÖDÜL İÇİN DOĞRU KUTUYU SEÇEBİLECEK Mİ?

35 yaşındaki Bingöllü Aşkın'ın İstanbul'dan gelerek dahil olduğu Var Mısın Yok Musun stüdyosunda, önümüzdeki günlerde nefes kesen anlar yaşanacak. Aşkın, hem ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatacak hem de kendi hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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