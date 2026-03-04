Van okullar tatil mi, 5 Mart Perşembe Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Mart Perşembe günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU

Van'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Gece Yarısı Dondurucu Soğuk

VAN – Doğu Anadolu'nun incisi Van'da, 5 Mart Perşembe günü yoğun kış şartları etkisini sürdürüyor. Şehir genelinde gün boyu kar sağanaklarının etkili olması beklenirken, en yüksek sıcaklığın 1°C, gece en düşük sıcaklığın ise -6°C olacağı tahmin ediliyor. Nem oranının %88 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşacağı kentte, kar yağışı ihtimali gün içinde %60 civarında seyrediyor. Rüzgarın kuzeybatıdan saatte 5 mph hızla esmesi beklenirken, vatandaşların özellikle akşam saatlerinde artacak olan dondurucu soğuklara karşı dikkatli olmaları istendi.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mart Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.