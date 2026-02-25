Haberler

Van okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Van'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Van okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Van'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Van Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

26 Şubat Perşembe günü Van genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Van Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Van okullar tatil mi?" ve "Van'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

VAN HAVA DURUMU
Van'da Kar Fırtınası ve Çığ Tehlikesi Alarmı

Van genelinde perşembe gününden itibaren yoğun bir kar yağışı dalgası bekleniyor. Yüksek rakımlı geçitlerde kar kalınlığının hızla artacağı tahmin edilirken, dondurucu soğuklar cuma günü yaşamı adeta durma noktasına getirecek.

26 Şubat Perşembe: Yoğun Kar Yağışı ve Tipi

Perşembe günü Van genelinde gökyüzü tamamen kapanacak ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Şehir merkezinde ve ilçelerde ulaşımın aksaması bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -8°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün boyu %90 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgarın etkisiyle (saatte 20-30 km) kar yağışı yer yer tipi şeklinde görülecek. Görüş mesafesinde ciddi azalmalar bekleniyor.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Ayaz ve Buzlanma

Cuma günü kar yağışı etkisini hafifletse de, bulutların dağılmasıyla birlikte dondurucu ayaz şehre hakim olacak. Van Gölü çevresinde bile sıcaklıklar ekstrem seviyelere inecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -5°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -15°C

• Detay: Yağış ihtimali %20'ye düşerken, gece saatlerinde sıcaklıklar iç kesimlerde ve yükseklerde -20°C'ye kadar gerileyebilir. Şehir genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Van Valiliği ve Karayolları Uyarısı: Özellikle Karabet ve Güzeldere geçitlerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bölgedeki dik yamaçlarda çığ riski en üst seviyededir. Sürücülerin zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmadan yola çıkmamaları hayati önem taşımaktadır.

VAN OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

