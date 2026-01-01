Haberler

Van okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Van'da okul yok mu (VAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Van'da kışın sert etkileri kendini hissettirmeye devam ediyor. Vatandaşlar hem soğuk ve bulutlu havaya hem de 2 Ocak Cuma günü olası yerel tatil durumuna odaklanmış durumda. Peki, 2 Ocak Van'da okul tatil mi? Yarın Van'da okullar tatil mi? Van Valiliği tarafından yapılan son dakika gelişmeleri haberimizde.

Van, kış mevsiminin sert etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayının başında hava durumu merak konusu olurken, bölgedeki yerel tatil durumu da vatandaşların gündeminde. Peki, 2 Ocak yarın Van'da okullar tatil mi?Bu haberimizde Van'daki hava koşulları ve tatil beklentilerini ayrıntılı şekilde inceliyoruz.

VAN HAVA DURUMU

Van'da bugünlerde hava koşulları oldukça değişken. Meteorolojik verilere göre bölgede genel olarak bulutlu bir hava hakim. Şu anki sıcaklık -1°C civarında seyrediyor ve bu da özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğukları artırıyor.

Hava Koşullarının Ayrıntıları

Yağış: %5

Nem: %70

Rüzgar: 8 km/s

Bulutlu hava, şehir genelinde güneş ışığının sınırlı olmasına sebep oluyor ve özellikle Van çevresinde dışarıda vakit geçirecek vatandaşlar için önlem alınmasını gerektiriyor. Rüzgarın 8 km/s hızla esmesi, hissedilen sıcaklığın daha düşük olmasına neden olabilir.

Önümüzdeki Günler

Perşembe günü saat 12:00 itibariyle Van'da bulutlu hava devam ediyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde ani kar yağışı olasılığının düşük olduğunu, ancak sıcaklıkların gece saatlerinde eksi derecelere düşmeye devam edeceğini belirtiyor.

2 OCAK CUMA VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de 2 Ocak Cuma günü Van'daki yerel tatil durumu. Resmî kaynaklardan henüz bir açıklama gelmemiş olsa da, yerel yönetim ve valilik yetkilileri tatil ile ilgili resmi duyuruyu yapacaklarını bildirmiş durumda.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
