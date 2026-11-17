Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Van'ın Gevaş ilçesine yakın Van Gölü üzerinde, saat 18.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.61 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Van'ın yanı sıra Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari gibi çevre illerde de hissedildi ve paniğe yol açtı. Depremin ardından hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. İşte Van depreminin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve son durumuyla ilgili tüm detaylar.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Evet, Van'da 17 Kasım 2026 Salı günü saat 18.57'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Van Gölü olan deprem, Gevaş ilçesine yaklaşık 7.74 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

VAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Van'daki deprem 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

VAN DEPREMİNİN DERİNLİĞİ KAÇ KİLOMETRE?

Deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde meydana geldi.

VAN DEPREMİ NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Van Gölü merkezli deprem, Van'ın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı özellikle Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem sırasında bazı vatandaşların kısa süreliğine sokağa çıktığı belirtildi.

VAN DEPREMİNDE HASAR VAR MI?

Depremin ardından yetkililer tarafından hasar ya da can kaybına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması halinde ayrıntılar netlik kazanacak.

VAN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Van, Türkiye'nin deprem riski yüksek illeri arasında yer alıyor. Kent, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğündeki yıkıcı bir depremle sarsılmış, bu depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede zaman zaman küçük ve orta büyüklükte depremler meydana geliyor.

SON DEPREMLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.