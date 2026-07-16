Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? 2026 Temmuz Valorant gece pazarı kaç gün sürecek?

VALORANT oyuncularının heyecanla beklediği Gece Pazarı etkinliği için geri sayım sona erdi. Riot Games tarafından belirli dönemlerde düzenlenen ve oyunculara kişiselleştirilmiş indirimler sunan etkinlik, Temmuz 2026 takvimiyle yeniden erişime açılıyor. Oyuncular, kendilerine özel belirlenen silah kaplamalarını sınırlı süre boyunca indirimli Valorant Puanı (VP) fiyatlarıyla satın alma fırsatı elde edecek. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek, etkinlik kaç gün sürecek ve Gece Pazarı tam olarak nasıl çalışıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Riot Games tarafından paylaşılan takvime göre Valorant Gece Pazarı, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 03.00'te oyuncuların erişimine açılacak.

Etkinliğin başlamasıyla birlikte her oyuncunun hesabına özel olarak hazırlanan Gece Pazarı teklifleri görüntülenebilecek. Oyuncular, kendileri için rastgele belirlenen silah kaplamalarını indirimli VP fiyatlarıyla satın alma şansına sahip olacak.

Gece Pazarı'nda sunulan teklifler tamamen oyuncuya özeldir. Bu nedenle her hesapta farklı silah kaplamaları ve farklı indirim oranları görülebilir.

2026 VALORANT GECE PAZARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 Temmuz dönemi Gece Pazarı etkinliği 30 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

Buna göre oyuncular, 17 Temmuz ile 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında toplam 13 gün boyunca kendilerine sunulan indirimlerden yararlanabilecek.

Etkinlik süresi sona erdiğinde Gece Pazarı kapanacak ve oyunculara sunulan teklifler de erişime kapanmış olacak. Bu nedenle indirimli olarak satın alınmak istenen silah kaplamalarının etkinlik süresi içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Valorant Gece Pazarı, Riot Games'in belirli aralıklarla düzenlediği ve oyunculara kişiselleştirilmiş kozmetik indirimleri sunduğu sınırlı süreli oyun içi etkinliktir.

Etkinlik kapsamında her oyuncuya rastgele belirlenen altı farklı silah kaplaması (skin) sunulur. Bu kaplamalar, normal mağaza fiyatlarına göre indirimli Valorant Puanı (VP) bedelleriyle satın alınabilir.

Gece Pazarı'nın en dikkat çeken özelliği ise tamamen kişiselleştirilmiş olmasıdır. Bir oyuncunun karşısına çıkan teklifler ile başka bir oyuncunun gördüğü teklifler aynı olmak zorunda değildir. Sunulan kaplamalar ve indirim oranları hesap bazında farklılık gösterir.

Bununla birlikte etkinlik başladıktan sonra oyunculara sunulan teklifler etkinlik süresi boyunca değiştirilemez. Bir kez belirlenen altı teklif, Gece Pazarı kapanıncaya kadar aynı şekilde kalır.

Gece Pazarı havuzunda yalnızca uygun koleksiyonlarda yer alan belirli silah kaplamaları bulunur. Yakın dönemde yayımlanan veya özel kategori kapsamında değerlendirilen bazı skin serileri ise etkinliğe dahil edilmez.

Bu sistem sayesinde oyuncular, normal mağaza döngüsünü beklemeden uygun koleksiyonlarda yer alan kozmetik içeriklere daha avantajlı fiyatlarla ulaşma imkânı elde eder. Ancak hangi kaplamaların sunulacağı ve indirim oranlarının ne olacağı tamamen sistem tarafından rastgele belirlenir. Bu nedenle her Gece Pazarı etkinliği, oyuncular için farklı bir deneyim sunar.