Valorant Gece Pazarı ne zaman 2026?

2026 yılının üçüncü büyük etkinliği olacak olan Valorant Gece Pazarı takvimi netleşirken, oyuncular 21 gün boyunca sürecek indirim fırtınasına hazırlanıyor. 7 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını açacak olan etkinlikte, oyunculara özel 6 farklı kart sunulacak ve her bir kartın arkasında şanslarına göre %10 ile %50 arasında değişen indirim oranları yer alacak. Sezon 2026 Kısım 3 kapsamında gerçekleşecek olan bu indirim döneminin bitiş tarihi ve mağazaya eklenecek yeni skin koleksiyonlarına dair tüm ayrıntılar haberimizde.

VALORANT GECE PAZARI 2026 MAYIS TAKVİMİ

Riot Games tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, Valorant Gece Pazarı'nın Mayıs 2026 dönemi şu tarihler arasında aktif olacak:

• Başlangıç Tarihi: 7 Mayıs 2026 Perşembe

• Bitiş Tarihi: 28 Mayıs 2026 Perşembe

• Etkinlik Süresi : Toplam 21 gün

GECE PAZARI SAAT KAÇTA GELECEK?

Valorant Gece Pazarı, Türkiye'deki oyuncular için bölge saat dilimi farkı nedeniyle genellikle Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece yarısı aktif edilmektedir. Global yayın saatine göre Türkiye'de 7 Mayıs 2026 sabahı saat 03:00 itibarıyla indirimli kartlarınızı açmaya başlayabilirsiniz.

GECE PAZARI'NA HANGİ SKİNLER GELECEK?

Her Gece Pazarı'nda olduğu gibi, mağazanıza gelecek teklifler tamamen kişiye özel ve rastgele belirlenir. Ancak havuzda yer alan kaplamalar belirli kurallara tabidir:

• Yeni Kaplamalar: 2026 Kısım 3 pazarına; Combat Crafts, Aperture ve Wonderstallion gibi yeni setlerin de dahil edilmesi bekleniyor.

• Koşullar: Seçkin (Premium) ve daha alt seviyedeki kaplamalar indirimli olarak çıkabilir. Mağazada en az iki adet bıçak veya Seçkin seviye silah skini gelmesi garantidir.

• Kısıtlamalar: Mağazada o an satışta olan güncel setler veya çok yeni çıkan koleksiyonlar Gece Pazarı havuzuna hemen dahil edilmez.

GECE PAZARI KARTLARI NASIL AÇILIR?

Gece Pazarı aktif olduğunda, oyun ana ekranının sağ üst köşesinde parlayan bir kart simgesi belirir. Bu simgeye tıkladığınızda karşınıza 6 adet ters çevrilmiş kart gelir. Bu kartlara tek tek tıklayarak size özel indirimli silah kaplamalarını ve indirim oranlarını görebilirsiniz. Unutmayın; kartları bir kez açtığınızda o indirimler etkinlik sonuna kadar sabit kalır ve teklifleri yenileme (reroll) imkanı bulunmaz.