Valentino Gravani neden öldü, Valentino Gravani kimdir?

Lüks tasarımın ve estetiğin simge isimlerinden biri olan Valentino Gravani'nin hayata gözlerini yumması, sanat ve cemiyet hayatında geniş yankı uyandırdı. Arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasına giren "Valentino Gravani neden öldü?" sorusuyla birlikte, ünlü modacının sağlık geçmişi ve son günlerine dair detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, tekstil imparatorluğunun önemli figürlerinden Valentino Gravani kimdir ve mirası nasıl anılacak? İşte dünya basınında yankılanan o acı haberin detayları.

VALENTINO GARAVANI NEDEN ÖLDÜ?

İtalyan basınında yer alan ilk bilgilere göre, dünya çapında sadece ilk adıyla tanınan ikonik tasarımcı Valentino Garavani, İtalya'nın başkenti Roma'daki evinde hayata gözlerini yumdu. 93 yaşında vefat eden ünlü modacının huzur içinde aramızdan ayrıldığı belirtildi. Bu kayıp, İtalyan modası için ikinci büyük darbe oldu; hatırlanacağı üzere bir diğer dev isim Giorgio Armani de kısa bir süre önce, 4 Eylül 2025'te yaşamını yitirmişti.

Valentino Gravani ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Efsane modacı için düzenlenecek veda programının detayları belli oldu. Valentino Garavani'nin naaşı, 21-22 Ocak 2026 tarihlerinde Roma'da sevenlerinin taziye ziyaretleri için ziyarete açılacak. Usta ismin cenaze töreni ise 23 Ocak günü Roma'daki tarihi Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Bazilikası'nda gerçekleştirilecek ve ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

MODA DÜNYASI VE SİYASET YASTA

Valentino'nun vefatı sonrası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yayımladığı mesajda onu "İtalyan yüksek modasının ebedi sembolü" olarak nitelendirirken, bir efsanenin kaybedildiğini ancak mirasının nesillere ilham vereceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Valentino'nun "Made in Italy" damgasını uluslararası podyumların zirvesine taşıyan mutlak bir başrol oyuncusu olduğunu ifade etti.

VALENTINO GARAVANI KİMDİR: "VALENTINO KIRMIZISI"NIN DOĞUŞU

Asıl adı Valentino Clemente Ludovico Garavani olan usta tasarımcı, 11 Mayıs 1932'de İtalya'nın Voghera kentinde doğdu. Milano'da başlayan eğitim hayatını Paris'te zirveye taşıyan Valentino, 1957 yılında kendi moda evini kurarak imparatorluğunu ilan etti.

Moda literatürüne "Valentino Kırmızısı" olarak geçen özel renk tonuyla ve kusursuz kalıplarıyla tanınan modacı, Hollywood'un en parlak yıldızlarını giydiren isim oldu. 2007 yılında yönetimden emekli olan Valentino'nun markası, 2012 yılında Katar merkezli bir yatırım grubu tarafından devralınmıştı.