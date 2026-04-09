Vakıfbank Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Vakıfbank Fenerbahçe Medicana voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

TVF Sultanlar Ligi'nde sezonun en büyüğünü belirleyecek olan final serisi tüm hızıyla devam ediyor. Yıldız oyuncuların sahne alacağı dev maç öncesi spor tutkunları, şifresiz yayın seçeneklerini ve karşılaşmanın başlama saatini sorguluyor. Peki, VakıfBank Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye'nin voleybol klasiği haline gelen VakıfBank Fenerbahçe Medicana voleybol maçı nereden CANLI izlenir? TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi, muhtemel kadroları ve şifresiz izleme yolları rehberimizde yer alıyor.

VOLEYBOLDA DEV RANDEVU: VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TVF Sultanlar Ligi Play-Off heyecanı, Türkiye’nin iki devini karşı karşıya getiren şampiyonluk yolundaki kritik derbiyle zirveye çıkıyor. Voleybol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği VakıfBank - Fenerbahçe Medicana karşılaşması için geri sayım başladı. Şampiyonluk kupasına bir adım daha yaklaşmak isteyen iki ekibin mücadelesi, voleybol sahalarında yine bir klasik yaşatacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Sporseverlerin en çok merak ettiği "VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda?" sorusu yanıt buldu. Bu dev derbi, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler için platform bilgileri ise şu şekilde:

• Digiturk: 87. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Turkcell TV+: 71. Kanal

• Vodafone TV: 72. Kanal

• Kablo TV: 242. Kanal

Ayrıca mücadele, Türksat uydusu ve internet üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

DEV DERBİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Filenin Sultanları'nın yıldızlarının sahne alacağı bu büyük kapışma, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğü ile birlikte heyecan saat 17:00’de başlayacak. İstanbul’daki voleybol şölenine ev sahipliğini ise modern atmosferiyle bilinen VakıfBank Spor Sarayı yapacak.

PLAY-OFF FİNALİNDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Sezon boyunca sergiledikleri üstün performansla finale adını yazdıran VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana, bu maçta saha avantajını ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için ter dökecek. Her iki takımın da yıldız isimlerinin tam kadro çıkması beklenen bu dev eşleşme, sadece Türkiye'de değil dünya voleybol kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Maç saati yaklaştıkça İstanbul'daki VakıfBank Spor Sarayı'nda tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.