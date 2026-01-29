Uzi kimdir? Utku Cihan Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?

Rap müziğin son yıllardaki yükselen yıldızlarından Uzi, anlattığı sokak hikâyeleri ve İstanbul ruhunu taşıyan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan genç rapçi, özellikle Güngören'den çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZİ KİMDİR?

Uzi'nin asıl adı Utku Cihan Yalçınkaya'dır. 30 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uzi, rap müzik sahnesinde Uzi212 ve Uzi El Chavo sahne adlarıyla tanınmaktadır. İstanbul'un Güngören semtinde doğup büyüyen genç rapçi, müziğinde yaşadığı semtin sokak kültürünü ve İstanbul'un sert atmosferini sıkça yansıtır. Arabesk, hip-hop ve rap müzikten beslenen Uzi, çocukluk yıllarında Azer Bülbül dinlemiş; ilerleyen süreçte NWA, Dr. Dre ve 2PAC gibi isimlerden etkilenmiştir.

UZİ KAÇ YAŞINDA?

Uzi, 30 Ağustos 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

UZİ NERELİ?

Uzi, İstanbul doğumludur. Aslen İstanbul'un Güngören ilçesinde büyümüştür.

UZİ'NİN KARİYERİ

Uzi'nin müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri, rapçi Lil Murda ile tanışması olmuştur. İkili birlikte Output Nr.1 adlı albümü GNG adı altında ve M.O.B etiketiyle yayımlamıştır. Daha sonra yollarını ayıran Uzi, solo kariyerine yönelmiştir.

2019 yılında ilk solo albümü Favela'yı çıkaran Uzi, bu albüm kapsamında Küba'nın başkenti Havana'da klip çekmiştir. 2021 yılında yayımlanan Kan albümüyle geniş kitlelerce tanınmış, albümde yer alan KRVN ve Umurumda Değil parçalarıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Kan albümü Spotify Top 10 listesine girmeyi başarmıştır.

2022 yılında çıkan El Chavo albümüyle kariyerinin zirvesine ulaşan Uzi, aynı yıl Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı olmuştur. El Chavo ve Kan albümleri yılın en çok dinlenen albümleri arasında yer almıştır. Uzi ayrıca Billboard Global Excl. US listesine girerek uluslararası alanda da dikkat çekmiştir.

Bugüne kadar dört albüm yayımlayan Uzi, Motive, Tepki, Ati242, Güneş, Murda, Heijan, Summer Cem, Killa Hakan ve Lvbel C5 gibi birçok sanatçıyla düet çalışmaları yapmıştır. Rap, hip-hop ve arabesk rap tarzlarını harmanlayan Uzi, Türk rap müziğinin son dönemdeki en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.