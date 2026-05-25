Kanal D’nin ilgiyle takip edilen yapımlarından Uzak Şehir, 25 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı yayın akışında yeni bölümüyle yer almaması nedeniyle izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle dizinin düzenli yayın saatinde ekranlarda olmaması, “ Uzak Şehir yeni bölüm neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularını gündeme taşıdı. Peki,Uzak Şehir yeni bölüm neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D’nin pazartesi akşamları ekrana getirdiği Uzak Şehir, 25 Mayıs 2026 tarihli yayın planında yeni bölümüyle yer almadı. Yayın akışındaki bu değişikliğin temel nedeni Kurban Bayramı haftasına denk gelen program düzenlemesi oldu.

Bayram haftalarında televizyon kanallarının yayın stratejileri doğrultusunda dizilerin yeni bölümleri yerine genellikle tekrar bölümleri veya özel içerikler yayınlanabiliyor. Bu kapsamda Uzak Şehir, 25 Mayıs Pazartesi günü yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

Kanal D yayın akışına göre dizinin saat 20.00’de planlanan slotu korunurken, bu kuşakta yeni bölüm yerine tekrar yayın tercih edildi. Bu durum, sezon planlaması ve izleyici yoğunluğunun bayram dönemine denk gelmesi nedeniyle yapılan rutin yayın değişiklikleri arasında değerlendiriliyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapım ekibi ve kanal yayın planlamasına göre Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 63. bölümü 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

Bu bölümün aynı zamanda sezon finali olma ihtimali bulunduğu belirtiliyor. Sezon finali bölümlerinde genellikle hikâyede kritik gelişmeler, karakter dönüşümleri ve yeni sezon için temel oluşturacak olay örgüleri yer alıyor. Bu nedenle 63. bölüm, dizinin sezon içerisindeki en önemli bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kanal D’nin yayın takvimine göre normal yayın düzenine dönüş 1 Haziran itibarıyla gerçekleşecek ve Uzak Şehir, kaldığı yerden yeni bölümüyle devam edecek.

25 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlanan program akışı şu şekilde planlandı:

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

13.00 – Gelinim Mutfakta

16.00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Uzak Şehir (Tekrar Bölümü)

23.15 – Yerli Sinema / Program

Bu yayın akışında dikkat çeken en önemli değişiklik, prime time kuşağında Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm yerine tekrar bölümüyle ekrana gelmesi oldu. Kanal D’nin bayram haftasına özel yayın planlaması kapsamında içerik düzenlemesine gittiği görülüyor.