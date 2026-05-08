Uzak Şehir Şahin diziden ayrıldı mı, Alper Çankaya neden ayrıldı?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide, fırtınalı olayların odağındaki isim olan Şahin karakterinin akıbeti netlik kazandı. Senaryo gereği yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından başarılı oyuncu Alper Çankaya'nın Uzak Şehir kadrosundan ayrılışı, dizinin sadık takipçileri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Peki, Şahin karakteri hikayeye nasıl veda etti ve Alper Çankaya diziden neden ayrıldı? İşte sevilen oyuncunun veda nedenine ve son bölüme dair merak edilen tüm ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE BÜYÜK AYRILIK: ŞAHİN VEDA EDİYOR

Dizinin en dikkat çeken ve sadık bir hayran kitlesine sahip karakterlerinden biri olan Şahin'e hayat veren Alper Çankaya, kadroya veda etmeye hazırlanıyor. Sezon finaline doğru yaklaşırken gelen bu ayrılık haberi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karakterin dizideki ağırlığı göz önüne alındığında, Şahin’in yokluğunun hikaye akışını nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu.

ALPER ÇANKAYA UZAK ŞEHİR'DEN NEDEN AYRILDI?

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre, bu ayrılık sanılanın aksine bir senaryo kurbanı değil. Başarılı oyuncu Alper Çankaya, Uzak Şehir kadrosundan kendi isteğiyle ayrılma kararı aldı. Oyuncunun yeni projeleri değerlendirmek veya farklı bir kariyer planlaması yapmak amacıyla bu kararı verdiği konuşuluyor. Yapım ekibiyle karşılıklı anlaşarak veda edecek olan Çankaya’nın, sezon finaliyle birlikte hikayeye son noktasını koyması bekleniyor.

BORAN KARAKTERİ DE KADROYA VEDA EDİYOR

Uzak Şehir’deki oyuncu trafiği sadece Şahin ile sınırlı değil. Dizide Boran karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu’nun da gidişi kesinleşti. 3. sezon hazırlıkları sürerken yaşanan bu çifte ayrılık, Albora ailesi içindeki dengelerin yeni sezonda tamamen değişeceğinin sinyallerini veriyor.

3. SEZON ÖNCESİ KADRO ŞEKİLLENİYOR

Reytinglerdeki başarısıyla 3. sezonu garantileyen Uzak Şehir’de, sezon finaline kadar başka sürpriz vedaların olup olmayacağı ise gizemini koruyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı yapımda, ayrılan oyuncuların yerine yeni sezonda hangi güçlü isimlerin dahil olacağı dizi dünyasında şimdiden heyecan yaratmış durumda.

