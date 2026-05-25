Uzak Şehir neden yok, Uzak Şehir neden yayınlanmadı, Uzak Şehir final mi yaptı bitti mi, Uzak Şehir yok mu (25 Mayıs Pazartesi Kanal D yayın akışı)?

Sevilen yapımlardan “Uzak Şehir”in ekranlarda görünmemesi sonrası izleyiciler sosyal medyada “ Uzak Şehir bitti mi, final mi yaptı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin yayınlanmaması, yeni bölüm durumu hakkında kafa karışıklığına neden oldu.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması izleyiciler arasında merak uyandırdı. Kanal D yayın akışında yer almayan dizinin neden ekrana gelmediği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılırken, “ Uzak Şehir neden yok, final mi yaptı?” soruları gündemde yer aldı.

25 Mayıs 2026 tarihinde Kanal D yayın akışında “Uzak Şehir” dizisinin yeni bölümü bulunmuyor. Dizinin bu akşam yayınlanmamasının nedeni olarak Kurban Bayramı tatili gösterildi. Bu nedenle yeni bölüm yerine tekrar bölümü ekranlara geldi.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

“Uzak Şehir” dizisinin 63. yeni bölümünün 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de yayınlanması bekleniyor. Bu bölümün aynı zamanda sezon finali olacağı ve dizinin yaz arasına gireceği tahmin ediliyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Feyyaz’ın konağa uzanan planı sonrası Cihan, artık hesabı kapatmaya karar verdi. Aklıyla hareket eden Cihan’ın kurduğu strateji Feyyaz’ı köşeye sıkıştırdı.

Sadakat ise konakta saklanan sırların peşine düşerken Meryem’in ortaya çıkan gerçeği büyük bir yüzleşmeye neden oldu. Bu sırada Kaya’nın Zerrin’e karşı büyüyen öfkesi, yeni bir çatışmayı beraberinde getirdi.

KONAKTA GERİLİM VE YENİ CEPHELER

Albora ailesi cephesinde yaşanan gelişmeler, yeni düşmanların ortaya çıkmasına neden oldu. Cihan’ın hamleleri yalnızca düşmanlarını değil, Boran’ın kaderini de etkileyen önemli sonuçlar doğurdu.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNE GİDİYOR

Yapımın 63. bölümüyle birlikte sezon finali yapması ve yaz arasına girmesi bekleniyor. Bu süreçte dizinin yeni sezon planlamasıyla ilgili gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

25 Mayıs 2026 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

09.00 - Neler Oluyor Hayatta?

11.00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

13.00 - Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.00 - Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Uzak Şehir (Tekrar Bölümü)

23.15 - Yerli Sinema / Program