Uzak Şehir 68. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 68. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Cihan, Alya'yı nezarette de yalnız bırakmıyor! Alya nasıl aklanacak?

Alya, içerde geçireceği süre boyunca Deniz'i Nare'ye emanet eder. Cihan ise Sadakat'in Alya'ya karşı olan vicdansızlığa tepki gösterir.

Mezarlıkta Kaya'yı gören Ateş, hala Zerrin'in etrafında dolanmasından rahatsızdır. Zerrin, Ateş'ten kendisine yüzük takmasını ister.

Alya'nın hapisten çıkacağına inancı kalmayınca Enver'den Deniz'i Kanada'ya götürmesini ister. Cihan bunu duyunca öfkeden deliye döner!

Zehri, Deniz'in çantasına koyanın Sadakat olmasından şüphelenen Alya, bu şüphesini Cihan'a söyleyince Cihan, bunu annesine doğrudan sorar. Sadakat ise bu sorunun üzerine deliye döner. Cihan, bunu tezgahlayanın Ecmel olduğunu düşünür.

Kartal, Alya'nın kendi kızı olup olmadığından işkillenince Mardin'den dönmemeye karar verir.

Enver, Alya'yı hapisten çıkarmak için ona söz verir.

Alya'nın karnına bir anda ağrı saplanınca polis memuru ona yardımcı olmak ister. Peki Alya'ya neler oluyor?

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Alya’nın aldığı kararın ardından Cihan’la arasında oluşan derin çatlak, ikisi için de onarılması zor bir kırılmaya dönüşür. Cihan’ın ne olursa olsun oğlundan vazgeçmeyişi ise, Alya’yı hiç beklemediği adımlar atmaya mecbur bırakacaktır. Kaya’nın Zerrin’i başka bir adamla yan yana görmesi, kapanmayan defterleri yeniden açarken, İpek kendisini hiç hesap etmediği bir yüzleşmenin ortasında bulacaktır. Alya’nın Nare ile olan beklenmedik iş birliği, Alya’yı tahmin edemediği bir sona sürüklerken, tüm bu yaşananların gölgesinde ortaya çıkan yeni bir isim, Albora ailesi için hazırlıklarını tamamlamaktadır.

UZAK ŞEHİR 68. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 68. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.