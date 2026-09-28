Uzak Şehir 67. bölüm full HD tek parça nereden izlenir, Uzak Şehir CANLI izleme linki var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, özgün hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yeni bölümü için geri sayım sürerken, izleyiciler “Uzak Şehir 67. bölüm tek parça full HD” aramasına yöneldi. İşte dizinin son bölümüne dair dikkat çeken detaylar ve gelişmeler…
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 67. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
UZAK ŞEHİR 67. BÖLÜM FULL HD TEK PARÇA İZLE! SON BÖLÜM DETAYLARI
Boran'ın iyileşmesinin ardından Alya ile Cihan odaları ayırdı! Hastaneye gitmek için hazırlanan Alya, kendi odasına müsaade alarak girmek zorunda, Cihan ise onun geri dönüşünü dört gözle bekliyor.
DİZİNİN HİKAYESİ VE GENEL KURGUSU
Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e dönen Alya’nın, vefat eden eşinin son isteğini yerine getirme mücadelesi etrafında şekillenen Uzak Şehir, duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Güçlü hikaye örgüsü ve dramatik anlatımıyla izleyenleri kendine çeken dizi, her bölümünde yeni sırları ortaya çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir’in 67. bölümü hangi platformlardan izlenebilir? İşte son bölüme dair merak edilen ayrıntılar ve izleme alternatifleri...
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Konakta Alya ile Cihan arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Alya'nın karnına saplanan ani ağrı nedeniyle Cihan ona yardım etmek ister ancak Alya bu yardımı geri çevirir.
Cihan, yaşadığı kayıplar sonrasında ailesini Ecmel'e rağmen bir arada tutabilmek için elinden geleni yapar.
Kartal'ın gelişi ile beraber bu denge alt üst olacak!
Ateş, adliyede Cihan'ı görünce boğazına yapışır.
Konağa dönen Alya, Sadakat'in öfkeli yüzüyle karşılanır. Fakat Alya artık tüm gemilerini yakmış ve Alboralar'a karşı gözünü tamamen karartmıştır. Cihan'ı bile şaşırtan Alya'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?
OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Kadroda ayrıca Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Cihan’ın C. Deniz’i Mardin’e getirmesi, Alya ile arasındaki savaşın yeniden alevlenmesine neden olur. Oğluna kavuşmak için peşlerinden gelen Alya, Cihan’ın karşısına dikilirken ikili, hem geçmişin kırgınlıklarıyla hem de hâlâ susturamadıkları duygularıyla yu¨zleşmek zorunda kalır. Ancak Ecmel’in yaptığı beklenmedik hamle, Alya’yı vereceği tek bir cevapla hem kendisini hem de Cihan’ı yakabilecek tehlikeli bir seçimin eşiğine getirir. Zerrin’in kızına kavuşma arzusu Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilimi geri dönu¨lmez bir noktaya taşırken, Nare’nin acısını bastırmak için sığındığı yol konakta saklanan bu¨tu¨n yaraları açığa çıkarır. Sadakat’in geçmişinden gelen ve yıllardır saklanan bu¨yu¨k sır ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. Midyat’a gelen gizemli Kartal’ın gerçek amacı merak uyandırırken, cezaevinden çıkmaya hazırlanan Ateş’in gelişi bu¨tu¨n dengeleri değiştirecek yeni ve bu¨yu¨k bir hesaplaşmanın habercisi olacaktır. Albora ailesinin yıllardır saklanan sırrı gu¨n yu¨zu¨ne çıkmanın eşiğindeyken, Alya’nın atacağı beklenmedik bir adım, onu kendi vicdanıyla yu¨zleşeceği zorlu bir çıkmazın içine su¨ru¨kleyecektir.