Uzak Şehir 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,

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Geniş oyuncu kadrosu, büyüleyici atmosferi ve güçlü hikaye kurgusuyla dikkat çeken Uzak Şehir, 66.. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her sahnesiyle temposunu koruyan yapım, yeni bölüm gelişmeleriyle de adından söz ettirdi.
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 67. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?
UZAK ŞEHİR KONUSU
Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK
Konakta Alya ile Cihan arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Alya'nın karnına saplanan ani ağrı nedeniyle Cihan ona yardım etmek ister ancak Alya bu yardımı geri çevirir.
Cihan, yaşadığı kayıplar sonrasında ailesini Ecmel'e rağmen bir arada tutabilmek için elinden geleni yapar.
Kartal'ın gelişi ile beraber bu denge alt üst olacak!
Ateş, adliyede Cihan'ı görünce boğazına yapışır.
Konağa dönen Alya, Sadakat'in öfkeli yüzüyle karşılanır. Fakat Alya artık tüm gemilerini yakmış ve Alboralar'a karşı gözünü tamamen karartmıştır. Cihan'ı bile şaşırtan Alya'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?
GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Cihan’ın C. Deniz’i Mardin’e getirmesi, Alya ile arasındaki savaşın yeniden alevlenmesine neden olur. Oğluna kavuşmak için peşlerinden gelen Alya, Cihan’ın karşısına dikilirken ikili, hem geçmişin kırgınlıklarıyla hem de hâlâ susturamadıkları duygularıyla yu¨zleşmek zorunda kalır. Ancak Ecmel’in yaptığı beklenmedik hamle, Alya’yı vereceği tek bir cevapla hem kendisini hem de Cihan’ı yakabilecek tehlikeli bir seçimin eşiğine getirir. Zerrin’in kızına kavuşma arzusu Albora ve Baybars aileleri arasındaki gerilimi geri dönu¨lmez bir noktaya taşırken, Nare’nin acısını bastırmak için sığındığı yol konakta saklanan bu¨tu¨n yaraları açığa çıkarır. Sadakat’in geçmişinden gelen ve yıllardır saklanan bu¨yu¨k sır ise ortaya çıkmaya her zamankinden daha yakındır. Midyat’a gelen gizemli Kartal’ın gerçek amacı merak uyandırırken, cezaevinden çıkmaya hazırlanan Ateş’in gelişi bu¨tu¨n dengeleri değiştirecek yeni ve bu¨yu¨k bir hesaplaşmanın habercisi olacaktır. Albora ailesinin yıllardır saklanan sırrı gu¨n yu¨zu¨ne çıkmanın eşiğindeyken, Alya’nın atacağı beklenmedik bir adım, onu kendi vicdanıyla yu¨zleşeceği zorlu bir çıkmazın içine su¨ru¨kleyecektir.
UZAK ŞEHİR 67. BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin 67. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.
UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.