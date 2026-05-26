Uzak Şehir 63. bölüm Full HD izle! Uzak Şehir yeni bölüm neden yayınlanmadı? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, yayın akışında yapılan güncellemeyle birlikte bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmedi. İzleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman ekranlara döneceğini merak ederken, yayın planlamasına ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm neden yayınlanmadı? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting performansıyla dikkat çeken Uzak Şehir, Kurban Bayramı haftasına denk gelen yayın takvimi nedeniyle planlı bir ara verdi. Televizyon kanalları, bayram dönemlerinde izlenme alışkanlıklarının değişmesi ve prodüksiyon süreçlerindeki planlamalar doğrultusunda bazı dizilerin yeni bölümlerini geçici olarak yayından kaldırabiliyor.

Bu kapsamda Kanal D, 25 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00 yayınında dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Böylece dizinin yeni bölüm akışı kısa süreli olarak ertelenmiş oldu. Yayın akışındaki bu değişiklik, kanalın bayram haftası stratejisi çerçevesinde değerlendirildi.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin merakla beklenen 63. bölümü, yayın planlamasına göre 1 Haziran 2026 Pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Böylece Uzak Şehir, kısa aranın ardından yayın akışına kaldığı yerden devam edecek.

Yeni bölümün aynı zamanda sezon finali bölümü olarak ekrana gelmesi planlanıyor. Bu bölümde hikâyede önemli gelişmelerin yaşanacağı ve yeni sezonun gidişatını belirleyecek olayların yer alacağı ifade ediliyor. Yayın akışındaki bu dönüşle birlikte dizinin sezon kapanış süreci tamamlanmış olacak.