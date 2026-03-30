Uzak Şehir 55. bölüm full HD tek parça nereden izlenir?

Kanada’dan küçük oğluyla birlikte Mardin’e gelen Alya’nın, vefat eden eşinin son dileğini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu alan Uzak Şehir, derin duygularla örülü hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle öne çıkıyor. Peki, dizinin 55. bölümü nereden izlenebilir? İşte Uzak Şehir’in yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın evlenme teklifini geri çevirir. Bu karar üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetini geri çekmekten vazgeçer ve dava süreci resmen başlar. Alya’nın bu adımı, Sadakat’in son hamlesini yapmasına neden olur; ancak bu plan, Alya’nın öfkesini dindirmek yerine daha da körükler. Öte yandan, Demir bu karmaşayı kendi lehine çevirmek ister ve Alya’yı kendi tarafına çekmek için harekete geçer.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CIHAN’IN HAYATINA MERYEM’İN SÜRPRİZ GİRİŞİ

Cihan’ın yıllardır kalbinde taşıdığı büyük aşk Meryem’in beklenmedik ortaya çıkışı, hayatındaki dengeleri tamamen değiştiriyor. Herkesin tahmin edemeyeceği bu gelişme, ilişkiler ve sırlarla dolu dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı oluyor.

ALYA VE BORAN ARASINDA GERGİNLİK TIRMANIYOR

Boran, Alya’dan yüzüğünü çıkarmasını isterken sert bir tavır sergiliyor. Alya ise ne parmağındaki yüzüğe ne de kalbine karşı Boran’ın gücünün yetmeyeceğini açıkça söylüyor. Bu karşılıklı mücadele, ilişkilerdeki çatışmayı daha da derinleştiriyor.

CEZAEVİNDE KALPLER YÜZ YÜZE

Cihan, beklenmedik şekilde Meryem ile cezaevinde karşılaşıyor. Bu buluşma, hem geçmişin izlerini hem de geleceğe dair soruları gün yüzüne çıkarıyor. Meryem’in varlığı, Cihan ve Alya arasındaki aşkı da sınava tabi tutacak gibi görünüyor.

MERYEM’İN GELİŞİ AŞKLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Cihan ve Alya’nın ilişkisi, Meryem’in sürpriz dönüşüyle yeni bir döneme giriyor. Kalplerin ve kararların sınandığı bu süreçte, aşk üçgeni izleyenleri heyecanla ekrana bağlayacak gelişmelere gebe.

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Boran’ın Alya’yı mecbur bıraktığı anlaşmayı öğrenen Cihan adeta infial eder. Alya ile Cihan Deniz’in kaderine başkasının yön vermesine izin vermemeye kararlı olan Cihan, bu düzeni kökünden sarsmaya ant içer. Boran ise Alya ve Cihan üzerindeki baskısını giderek artırır. Ecmel’in gücünü arkasına alarak Cihan’a karşı açık bir cephe kurarken, Alya da Cihan’dan uzak durmak zorunda kalır. Cihan, Alya’nın aldığı bu kararı kabullenmemek için her yolu dener; ona olan aşkından vazgeçmeyeceğini ise geri dönüşü olmayan bir kararlılıkla dile getirir.

Öte yandan Zerrin, bebeğini Demir’den alabilmek için annesi Fidan’la birlikte tehlikeli bir plan kurarlar. Her şeyin istediği gibi gittiğini düşünen Zerrin, kendini ve bebeğini tehlikeye atarken Demir’in yapacaklarının da sınırı olmadığını bir kere daha anlar.

Sadakat beklenmedik bir suçlamayla cezaevine girerken, Cihan annesini kurtarmak için zamanla yarışır. Bu çabanın ortasında karşısına çıkan tanıdık bir yüz, onu yalnızca hatıralarla değil, neye dönüşeceği bilinmeyen bir karşılaşmanın eşiğine getirir.