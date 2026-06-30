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"Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Kâtibimin setresi 11 uzun, eteği çamur." türküsünde geçen "setre" ne demektir?

'Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Kâtibimin setresi 11 uzun, eteği çamur.' türküsünde geçen 'setre' ne demektir?
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. "Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Kâtibimin setresi 11 uzun, eteği çamur." türküsünde geçen "setre" ne demektir?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." " Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Kâtibimin setresi 11 uzun, eteği çamur." türküsünde geçen "setre" ne demektir?

"ÜSKÜDAR'A GİDER İKEN ALDI DA BİR YAĞMUR. KÂTİBİMİN SETRESİ 11 UZUN, ETEĞİ ÇAMUR." TÜRKÜSÜNDE GEÇEN "SETRE" NE DEMEKTİR?

Bir tür pantolon

Bir tür şapka

Bir tür eldiven

Bir tür ceket

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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