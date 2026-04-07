İstanbul’un tarihi ve stratejik ilçelerinden biri olan Üsküdar’da yerel yönetim yapısı, 2024 yerel seçimlerinin ardından değişim sürecine girmiştir. İlçenin yönetim kadrosu, belediye başkanlığı ve meclis yapısıyla birlikte yeniden şekillenmiş; siyasi dağılım ve temsil dengesi farklı bir boyut kazanmıştır. Peki, Üsküdar Belediye başkanı kim, hangi parti? Üsküdar Belediyesi meclis üyeleri kimler? Detaylar...

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Üsküdar Belediye Başkanı, 2024 yerel seçimleri sonucunda göreve gelen Sinem Dedetaş’tır.

Sinem Dedetaş, göreve gelişiyle birlikte Üsküdar’da yönetim anlayışında yeni bir dönem başlatmıştır. Belediye başkanı olarak yürütme yetkisini elinde bulundururken, meclis başkanı sıfatıyla da karar alma süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Üsküdar Belediyesi, mevcut yönetim itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir.

Bununla birlikte belediye meclisinde farklı siyasi partilerden üyeler yer almakta olup, çok partili bir temsil yapısı söz konusudur. Mecliste CHP’nin yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri de bulunmaktadır. Bu durum, karar alma süreçlerinde farklı görüşlerin temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?

Üsküdar Belediye Meclisi, ilçenin yerel yönetiminde karar alma organı olarak görev yapmaktadır. Meclis; başkan, başkan vekilleri ve farklı siyasi partilere mensup üyelerden oluşmaktadır.

Meclis Yönetimi

Sinem Dedetaş – Meclis Başkanı

Ali Aral – Meclis 1. Başkan Vekili

Güllü Saran – Meclis 2. Başkan Vekili

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyeleri

Adem Ramazan Kırca

Ahmet Başbaydar

Ali Polat

Amine Cansu Çelik

Ayhan Aydın

Aysel Can Ekşi

Aziz Yağmur

Binali Coşkun

Bülent Kayğun

Ekrem Baki

Elvan Doğan

Emre Gülener

Güneş Gülaydın

Halit Onur Bayav

Hazal Bayhan Koç

Hüseyin Ali Köklü

Hüseyin Kazan

Mithat Özdemir

Mustafa Erhan Eyvel

Nejdet Ay

Nihat Doğan

Osman Türkmen

Selçuk Kerem Berber

Sibel Tan Çetinkaya

Tahsin Epli

Tahsin Usta

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis Üyeleri

Dündar Ziya Gültekin

İsmail Bulut

Kemal Özer

Kübra Şimşek

Maide Bukem Abay

Muammer Çolak

Muhammed Emin Sarıoğlu

Münevver Yorulmaz

Önder Aykıroğlu

Özlem Zekiye Bağlar

Saadeddin Karaca

Sevgi Aydın

Umut Arman Sonay

Vefa Yunus Taylan

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyeleri

Birol Aydın

Davut Uyguntürk

Zeki Çeker