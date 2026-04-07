Üsküdar Belediye başkanı kim, hangi parti? Üsküdar Belediyesi meclis üyeleri kimler?
İstanbul’un köklü ilçelerinden biri olan Üsküdar, yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda dinamik yerel yönetim yapısıyla da dikkat çekmektedir. Özellikle 2024 yerel seçimlerinin ardından ilçede oluşan yeni yönetim modeli, siyasi dengeler ve temsil yapısı değişmiştir. Peki, Üsküdar Belediye başkanı kim, hangi parti? Üsküdar Belediyesi meclis üyeleri kimler? Detaylar haberimizde.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Üsküdar Belediye Başkanı, 2024 yerel seçimleri sonucunda göreve gelen Sinem Dedetaş’tır.
Sinem Dedetaş, göreve gelişiyle birlikte Üsküdar’da yönetim anlayışında yeni bir dönem başlatmıştır. Belediye başkanı olarak yürütme yetkisini elinde bulundururken, meclis başkanı sıfatıyla da karar alma süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?
Üsküdar Belediyesi, mevcut yönetim itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yönetilmektedir.
Bununla birlikte belediye meclisinde farklı siyasi partilerden üyeler yer almakta olup, çok partili bir temsil yapısı söz konusudur. Mecliste CHP’nin yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeleri de bulunmaktadır. Bu durum, karar alma süreçlerinde farklı görüşlerin temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ KİMLER?
Üsküdar Belediye Meclisi, ilçenin yerel yönetiminde karar alma organı olarak görev yapmaktadır. Meclis; başkan, başkan vekilleri ve farklı siyasi partilere mensup üyelerden oluşmaktadır.
Meclis Yönetimi
Sinem Dedetaş – Meclis Başkanı
Ali Aral – Meclis 1. Başkan Vekili
Güllü Saran – Meclis 2. Başkan Vekili
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyeleri
Adem Ramazan Kırca
Ahmet Başbaydar
Ali Polat
Amine Cansu Çelik
Ayhan Aydın
Aysel Can Ekşi
Aziz Yağmur
Binali Coşkun
Bülent Kayğun
Ekrem Baki
Elvan Doğan
Emre Gülener
Güneş Gülaydın
Halit Onur Bayav
Hazal Bayhan Koç
Hüseyin Ali Köklü
Hüseyin Kazan
Mithat Özdemir
Mustafa Erhan Eyvel
Nejdet Ay
Nihat Doğan
Osman Türkmen
Selçuk Kerem Berber
Sibel Tan Çetinkaya
Tahsin Epli
Tahsin Usta
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Meclis Üyeleri
Dündar Ziya Gültekin
İsmail Bulut
Kemal Özer
Kübra Şimşek
Maide Bukem Abay
Muammer Çolak
Muhammed Emin Sarıoğlu
Münevver Yorulmaz
Önder Aykıroğlu
Özlem Zekiye Bağlar
Saadeddin Karaca
Sevgi Aydın
Umut Arman Sonay
Vefa Yunus Taylan
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyeleri
Birol Aydın
Davut Uyguntürk
Zeki Çeker