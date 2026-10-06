Üsame Erdoğan kimdir? Üsame Erdoğan kaç yaşında ne iş yapıyor?

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Üsame Erdoğan'ın adı, son gelişmelerin ardından arama motorlarında en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Kamuoyunun dikkatini çeken isim hakkında "Üsame Erdoğan kaç yaşında, ne iş yapıyor, neden gündemde?" soruları sıkça soruluyor. Üsame Erdoğan'ın hayatı, kariyeri ve gündeme gelmesine neden olan gelişmelere dair ayrıntılar haberimizde.

ÜSAME ERDOĞAN KİMDİR?

Üsame Erdoğan, iş dünyasında yönetici olarak görev yapan genç bir isim. Elektrikli scooter paylaşım hizmetiyle tanınan BinBin şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Erdoğan, farklı şirketlerdeki yöneticilik görevleri ve sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla da biliniyor. Son dönemde adının sıkça gündeme gelmesiyle birlikte Erdoğan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

ÜSAME ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Üsame Erdoğan'ın doğum tarihine ilişkin resmi bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Ancak 2013 yılında lise eğitimini tamamladığı bilindiğinden, Erdoğan'ın 30'lu yaşlarının başında olduğu değerlendiriliyor.

EĞİTİM HAYATI

Üsame Erdoğan, ortaöğretimini İstanbul'da tamamladı. 2013 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Erdoğan, lisans eğitimi için İstanbul Şehir Üniversitesi'ni tercih etti. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gören Erdoğan, 2018 yılında bu bölümden mezun oldu.

FİNANS ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPTI

Lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını finans alanında sürdürmeye karar veren Erdoğan, 2020 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı'na başladı. Erdoğan, 2023 yılında tezini tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı.

ÜSAME ERDOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Üsame Erdoğan, 2022 yılından bu yana BinBin şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirketin üst yönetiminde yer alan Erdoğan, stratejik kararların alınmasında ve şirketin büyüme süreçlerinde etkin rol üstleniyor. Erdoğan'ın BinBin'in yanı sıra farklı şirketlerde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri bulunuyor.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

İş dünyasındaki görevlerinin yanı sıra Üsame Erdoğan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak çalışmalar yürütüyor. Erdoğan'ın sivil toplum alanındaki faaliyetleri, onun iş hayatı dışındaki ilgi alanları arasında öne çıkıyor.