Uşak okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Uşak'ta okul yok mu (UŞAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Uşak'ta 27 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Uşak Valiliği tarafından konuyla ilgili bir kar tatili açıklaması bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Detaylı bilgi için Uşak Valiliği'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

UŞAK'TA GÜNEŞLİ ANCAK DONDURUCU BİR GÜN: 27 ŞUBAT RAPORU

Uşak genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, yağışlı hava yerini güneşli ancak oldukça soğuk bir atmosfere bırakıyor. Gökyüzünün açık olmasıyla birlikte gece saatlerinde etkili olacak dondurucu soğuklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Uşak merkez ve ilçelerinde yağış beklenmiyor, güneş gün boyu etkisini hissettirecek.

• Hava Durumu: Gündüz çoğunlukla güneşli, gece ise açık bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 4°C olarak ölçülürken, gece dondurucu soğukla birlikte termometreler -3°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde yağış olasılığı %0 olarak tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzey yönünden saatte 11 mph hızla esecek rüzgar, hissedilen sıcaklığın daha düşük kalmasına neden olacak.

• Nem Oranı: Nem oranı gün genelinde ortalama %59 civarında seyredecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Gece Don Olayı: Gökyüzünün açık olması radyasyonel soğumayı artıracağından, gece sıcaklıklar sıfırın altına düşecektir. Özellikle tarımsal faaliyetler ve su tesisatlarında oluşabilecek don riskine karşı önlem alınmalıdır.

• Ulaşım Güvenliği: Gece ve sabahın ilk saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı sürücülerin dikkatli olması önerilmektedir.

• UV İndeksi: Güneşli havaya rağmen sıcaklık düşük kalacağından, dışarıda vakit geçirecek vatandaşların aldatıcı güneş ışığına karşı sıkı giyinmeleri önem arz etmektedir.

UŞAK OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.