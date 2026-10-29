Ünal Erkan kimdir, neden öldü? Eski süper vali ve emniyet müdürü Ünal Erkan kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde ve emniyet teşkilatında önemli görevlerde bulunan, kamuoyunda “Süper Vali” olarak tanınan eski Emniyet Genel Müdürü ve Devlet Bakanı Ünal Erkan, 29 Ekim 2026'da hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirilen Erkan'ın vefat haberi sonrası hayatı, mesleki kariyeri, yaşı ve memleketi yeniden gündeme geldi.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Ünal Erkan, 1942 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Polis Koleji ve Polis Akademisi eğitimlerinin ardından emniyet teşkilatında göreve başlayan Erkan, meslek hayatı boyunca farklı kademelerde sorumluluk üstlendi. Ankara ve İstanbul emniyet müdürlüklerinde görev yapan Erkan, daha sonra Edirne Valiliğine atandı.

1991 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Erkan, 1992 yılında Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi olarak görevlendirildi. Güvenlik bürokrasisindeki görevlerinin ardından siyasete atılan Erkan, 20. Dönem Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer aldı. 1996 yılında kurulan 53. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı görevini de üstlendi.

ÜNAL ERKAN NEDEN ÖLDÜ?

Eski Emniyet Genel Müdürü ve Devlet Bakanı Ünal Erkan, 29 Ekim 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberlerde Erkan'ın bir süredir hastanede tedavi altında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Ancak vefatına neden olan hastalığa veya kesin ölüm sebebine ilişkin kamuoyuna açıklanmış doğrulanmış bir ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle Erkan'ın ölüm nedenine ilişkin daha spesifik bir bilgi vermek mümkün değil.

ÜNAL ERKAN KAÇ YAŞINDAYDI?

1942 doğumlu olan Ünal Erkan, 2026 yılında hayatını kaybetti. Doğum gününe ilişkin ayrıntı doğrulanmadığından, vefat ettiğinde 83 veya 84 yaşında olduğu hesaplanıyor. Bazı haberlerde yaşı farklı biçimlerde aktarılırken, TBMM kayıtlarında doğum yılı 1942 olarak yer alıyor.

ÜNAL ERKAN NERELİ?

Ünal Erkan, Erzurum doğumludur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ankara'da tamamlayan Erkan, lise öğrenimini Ankara Polis Kolejinde sürdürdü. Polis Akademisinden mezun olduktan sonra emniyet teşkilatında meslek hayatına başladı.

ÜNAL ERKAN NEDEN “SÜPER VALİ” OLARAK TANINIYORDU?

Ünal Erkan, 1992 yılında atandığı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği göreviyle kamuoyunda “Süper Vali” olarak anıldı. Türkiye'nin özellikle 1990'lı yıllarda güvenlik gündeminin yoğun olduğu döneminde üstlendiği bu görev, Erkan'ın kamuoyunda tanınmasında etkili oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilik görevlerinin ardından milletvekilliği yapan Erkan, siyasi kariyerinde Devlet Bakanlığı görevini de üstlendi. Böylece emniyet teşkilatı, mülki idare ve siyaset alanlarında farklı sorumluluklar yürüttü.