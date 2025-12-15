Umut Tohumcu kimdir? Umut Tohumcu mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Hoffenheim'da oynayan Umut Tohumcu'nun Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberler gündem yarattı. Transfer görüşmelerinin kulüpler arasında devam ettiği belirtilirken, genç oyuncunun futbol geçmişi ve saha içindeki rolü de araştırılmaya başlandı. Umut Tohumcu'nun mevkisi nedir, kariyerinde hangi kulüpler yer alıyor?

UMUT TOHUMCU KİMDİR?

Doğum tarihi : 11 Ağustos 2004 (21 yaşında)

Doğum yeri: Offenburg, Almanya

Boyu : 1,75

Mevkii : Orta saha

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen orta sahadaki gelişimiyle öne çıkan Umut Tohumcu, altyapıdan A takıma uzanan düzenli performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 1.75 metre boyundaki genç oyuncu, profesyonel futbol hayatında şu ana kadar 102 resmi maçta görev alırken, bu karşılaşmalarda 32 kez gol sevinci yaşadı ve 26 asistle takım arkadaşlarına katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, kadroda yerli oyuncu havuzunu genişletmek ve uzun vadeli bir yatırım yapmak adına Umut Tohumcu transferini kısa süre içinde netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Galatasaray cephesinin, genç futbolcuyu hem bugünün hem de geleceğin planları içinde önemli bir parça olarak gördüğü belirtiliyor.