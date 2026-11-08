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“Umumi efkâr” hangisiyle eş anlamlıdır?

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“Umumi efkâr” hangisiyle eş anlamlıdır?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Türkçe kelimelerle ilgili sorular, izleyicilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına Osmanlıca kökenli bir ifadenin günümüz Türkçesindeki karşılığıyla ilgili bir soru çıktı. İzleyiciler, “umumi efkâr” ifadesinin hangi kelimeyle eş anlamlı olduğunu araştırmaya başladı.

“Umumi efkâr” ifadesi, “kamuoyu” kelimesiyle eş anlamlıdır. Osmanlı Türkçesinde kullanılan bu ifade, bir toplumun belirli bir konudaki genel düşüncesini anlatıyor. Günümüz Türkçesinde ise bu ifadenin yerine “kamuoyu” kelimesi kullanılıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

“UMUMİ EFKÂR” HANGİSİYLE EŞ ANLAMLIDIR?

A) Arabesk

B) Büyük dert

C) Kamuoyu

D) Toplu taşıma

Doğru cevap: C) Kamuoyu


UMUMİ EFKÂR NE DEMEK?

Umumi efkâr, Osmanlı Türkçesinde “genel düşünceler” ya da “halkın genel görüşü” anlamına gelen bir ifade. “Umumi” kelimesi “genel” anlamına geliyor. “Efkâr” ise “fikir” kelimesinin çoğulu olarak “fikirler, düşünceler” anlamını taşıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “efkârıumumiye” ve “umumi efkâr” ifadeleri, “kamuoyu” anlamıyla yer alıyor.

KAMUOYU NE DEMEK?

Kamuoyu, bir toplumun ya da toplumun büyük bir bölümünün belirli bir konu hakkındaki ortak düşüncesi ve yargısı anlamına geliyor. Kelime, günümüzde basın, siyaset ve sosyal bilimler alanında sıkça kullanılıyor. “Kamuoyu araştırması” ve “kamuoyu baskısı” gibi ifadeler de günlük dilde yaygın olarak yer alıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Arabesk: Türk müziğinde hüzün, ayrılık ve dert temalarını işleyen bir müzik türünün adı. “Efkâr” kelimesinin günlük dilde “dert, kaygı” anlamında kullanılması nedeniyle yanıltıcı bir seçenek olarak hazırlandı.

Büyük dert: Günlük dilde “efkârlanmak” ifadesi dertlenmek anlamında kullanıldığı için akla gelebilir. Ancak “umumi efkâr” ifadesi dert anlamı taşımıyor.

Toplu taşıma: “Umumi” kelimesinin “genel, herkese açık” anlamı nedeniyle akla gelebilecek bir seçenek. Ancak “umumi efkâr” ile toplu taşıma arasında bir anlam ilişkisi bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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