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Umudumuz Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Umudumuz Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Umudumuz Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Umudumuz Şaban konusu, özeti ve Umudumuz Şaban oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Umudumuz Şaban filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Umudumuz Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umudumuz Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Umudumuz Şaban konusu nedir, Umudumuz Şaban oyuncuları kimler ve Umudumuz Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Umudumuz Şaban filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Filmde mahalle yaşamını yansıtan sokaklar, kahvehaneler ve açık alanlar doğal plato olarak kullanıldı. Eski İstanbul'un mahalle kültürünü yansıtan mekanlar, filmin sıcak atmosferini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 1979 yılında çekildi ve aynı yıl sinemalarda gösterime girdi. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği yapım, Kemal Sunal'ın en sevilen filmleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, arkadaşlarının "Ringo" lakabını taktığı Şaban'ın, amcasından kalan kahvehaneyi devralmak için İstanbul'a gelmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Mahalleyi ele geçirmek isteyen müteahhitler ve kabadayılarla karşı karşıya kalan Şaban, işlenen bir cinayetin zanlısı olarak görülür. Yaşanan gelişmelerin ardından mahalle halkının kahramanı haline gelen Şaban, kötülere karşı mücadele ederek komik ve macera dolu olayların içine sürüklenir.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal

• Serpil Nur

• Turgut Özatay

• Yadigar Ejder

• Hikmet Taşdemir

• Hakkı Kıvanç

• Nejat Gürçen

• Alpay İzer

• Muhteşem Durukan

• Necip Tekçe

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİNİ KİM YÖNETTİ?

Filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenirken, senaryosu Suphi Tekniker, Reha Yurdakul ve Bülent Oran tarafından kaleme alındı. Komedi türünün klasikleri arasında yer alan yapım, Kemal Sunal'ın unutulmaz performanslarından biri olarak Yeşilçam tarihindeki yerini koruyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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