Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda Ümraniyespor Sarıyer nereden CANLI izlenir?

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Ümraniyespor - Sarıyer maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Üç puan hedefiyle karşı karşıya gelecek iki İstanbul ekibi arasındaki mücadele, taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? TRENDYOL 1. LİG'DE İSTANBUL DERBİSİ

Ümraniyespor - Sarıyer maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? Trendyol 1. Lig'de bu akşam iki İstanbul ekibi karşı karşıya geliyor. Ümraniyespor, sahasında Sarıyer'i ağırlarken, puan tablosunda üst sıraları hedefleyen iki takımın taraftarları karşılaşmanın başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Ümraniyespor - Sarıyer maçıyla ilgili tüm detaylar...

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Ümraniyespor - Sarıyer karşılaşması, bugün 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. İki İstanbul ekibi de sahadan üç puanla ayrılarak ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç takviminde son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin resmi duyuruları takip etmesi öneriliyor.

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Sarıyer karşılaşması, beIN Sports 2 ve tabii Spor 6 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı ister televizyondan ister internet üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS 2 KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı beIN Sports 2 üzerinden izlemek isteyenler, kanala Digiturk'te 78. kanaldan ulaşabilecek. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

TABİİ SPOR 6 NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor 6, internet tabanlı bir yayın kanalı olarak hizmet veriyor. Maçı bu kanal üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayına erişebilecek. Kanalın Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

ÜMRANİYESPOR - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki İstanbul derbisi, Ümraniyespor'un ev sahipliğinde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Ümraniyespor, taraftarı önünde avantajını kullanarak galibiyet hedeflerken, Sarıyer ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlıyor.