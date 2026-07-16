Ümraniyespor Galatasaray maçı hangi kanalda, Ümraniyespor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor karşısında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu yakından takip etmek isteyen taraftarlar, "Ümraniyespor Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin son durumunu görmek isteyen futbolseverler, "Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tüm detaylar.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki hazırlık karşılaşması, 17 Temmuz 2026 Cuma günü oynanacak. Yeni sezon öncesi eksiklerini görmek isteyen iki ekip, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Teknik heyetlerin farklı oyuncuları denemesi beklenen karşılaşma, yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray hazırlık maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, internet üzerinden veya platformun desteklediği cihazlar aracılığıyla mücadeleyi canlı izleyebilecek.

MAÇ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşmasına Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak. İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da yeni transferlerini ve sezon öncesi form durumlarını test etme fırsatı bulacak.

GALATASARAY'DA GÖZLER YENİ SEZON HAZIRLIKLARINDA

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla hem fiziksel seviyesini yükseltmeyi hem de teknik ekibin farklı oyun planlarını sahaya yansıtmayı hedefliyor. Ümraniyespor karşılaşmasının da bu süreçte teknik heyet için önemli bir değerlendirme fırsatı olması bekleniyor.