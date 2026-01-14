Haberler

Ümit Karan neden gözaltına alındı, Ümit Karan uyuşturucu mu kullandı?

Ümit Karan neden gözaltına alındı, Ümit Karan uyuşturucu mu kullandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski milli futbolcu Ümit Karan'ın gözaltına alındığı iddiaları sosyal medyada gündem olurken, okuyucular "Ümit Karan neden gözaltına alındı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Karan hakkında 2015 yılında açılan cinsel saldırı davası sonucunda verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından gerçekleşen adli süreç kamuoyunda geniş yer buldu.

Ümit Karan ile ilgili "Uyuşturucu mu kullandı?" iddiaları da internet üzerinde dolaşsa da, resmi kaynaklarda eski futbolcunun herhangi bir uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirildiğine dair bilgi yer almıyor. Karan'ın adli sürecinin temel konusu, apartman görevlisine yönelik "basit cinsel saldırı" suçlamasıyla verilen ceza ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu.

ÜMİT KARAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, eski milli futbolcu Ümit Karan'ı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına aldı.

SORUŞTURMA ÜNLÜ İSİMLERE UZANIYOR

Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

ÜMİT KARAN HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Karan'ın emniyete götürüldüğü belirtildi.

ADLİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili adli sürecin devam ettiği, konuyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı

Eski futbolcu Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

ele başı bu net emin olun barları discolari var herşey var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı

Sosyal medyada canlı yayın yaparken, dehşet anlarını kaydetti
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Galatasaray maçı öncesi Atletico Madrid'de ayrılık! 40 milyon euroya satıldı

Galatasaray maçı öncesi Atletico'da ayrılık! 40 milyon euroya satıldı
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı

Trabzonspor plakayı tersten yazdı
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı