Ümit Karan neden gözaltına alındı, Ümit Karan uyuşturucu mu kullandı?

Ümit Karan ile ilgili "Uyuşturucu mu kullandı?" iddiaları da internet üzerinde dolaşsa da, resmi kaynaklarda eski futbolcunun herhangi bir uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirildiğine dair bilgi yer almıyor. Karan'ın adli sürecinin temel konusu, apartman görevlisine yönelik "basit cinsel saldırı" suçlamasıyla verilen ceza ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu.

ÜMİT KARAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, eski milli futbolcu Ümit Karan'ı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına aldı.

SORUŞTURMA ÜNLÜ İSİMLERE UZANIYOR

Son dönemde kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

ÜMİT KARAN HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Karan'ın emniyete götürüldüğü belirtildi.

ADLİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili adli sürecin devam ettiği, konuyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiği ifade edildi.