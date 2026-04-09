Ümit Erkol, Türkiye siyasetinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında dikkat çeken isimlerden biridir. 23 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Ankara İl Kongresi'nde Ankara İl Başkanlığı görevine seçilen Erkol, hem mesleki hem siyasal hem de özel hayatıyla geniş bir profil çizmektedir. Peki, Ümit Erkol evli mi? CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un eşi kim? Detaylar haberimizde.

ÜMİT ERKOL EVLİ Mİ?

Ümit Erkol, özel yaşamında da dikkat çeken bir profil sergilemektedir. Kendisi evli ve iki çocuk babasıdır. Aile hayatı, siyasetteki yoğun programına rağmen öncelik verdiği konular arasında yer almaktadır. Eşinin ve çocuklarının desteği, Erkol’un Ankara siyasetinde etkin bir şekilde görev almasını mümkün kılmaktadır.

CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL'UN EŞİ KİM?

Ümit Erkol’un eşine dair bilgiler kamuoyuna sınırlı olarak yansımaktadır. Ancak bilinenler doğrultusunda, Erkol özel hayatını medyadan uzak, aile odaklı bir şekilde sürdürmektedir. Eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı aile hayatı, Erkol’un kişisel değerleri ve siyaset anlayışıyla paralel bir yapı sergilemektedir.

ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Ümit Erkol, Ankara doğumlu ve Adana Kozan kökenli bir siyasetçidir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Erkol, sağlık yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Tıp doktoru kimliği, onu sadece siyasetçi değil, aynı zamanda sağlık alanında da uzman bir profesyonel haline getirmektedir.

Siyasi kariyerinde, 23 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Ankara İl Kongresi'nde Ankara İl Başkanlığı’na seçilmesi, onun CHP içindeki etkisini ve Ankara siyasetine katkısını gözler önüne sermektedir.

Ümit Erkol, tıp mesleği ile siyaset arasındaki bağı başarılı bir şekilde kurarak, hem mesleki hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getiren bir lider profili çizmektedir.