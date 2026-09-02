Ümit Ekmen neden öldü, Op. Dr. Ümit Ekmen kimdir?

Tekirdağ sağlık camiasının sevilen isimlerinden Op. Dr. Ümit Ekmen, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 1966 doğumlu olan Ekmen’in vefatı ailesi, yakınları, meslektaşları ve hastaları arasında büyük üzüntüye neden olurken, “Ümit Ekmen neden öldü?” ve “Op. Dr. Ümit Ekmen kimdir?” soruları gündeme geldi.

ÜMİT EKMEN NEDEN ÖLDÜ?

Tekirdağ’da uzun yıllar Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Ümit Ekmen, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Ekmen’in tedavi gördüğü ve hastalığıyla mücadelesinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ümit Ekmen’in vefatı, görev yaptığı Tekirdağ’daki sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Meslektaşları, hastaları ve yakınları tarafından sevilen Ekmen’in ölüm haberi kentte derin bir üzüntüye neden oldu.

OP. DR. ÜMİT EKMEN KİMDİR?

Op. Dr. Ümit Ekmen, 1966 yılında doğdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak uzun yıllar Tekirdağ’da görev yapan Ekmen, hekimlik kariyeri boyunca hastalarıyla kurduğu iletişim ve mesleki çalışmalarıyla tanındı.

60 yaşında hayatını kaybeden Ekmen, sağlık sektöründe uzun yıllar hizmet verdi. Tekirdağ sağlık camiasının tanınan ve sevilen hekimlerinden biri olan Ümit Ekmen’in vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşlarını ve hastalarını da yasa boğdu.

ÜMİT EKMEN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Op. Dr. Ümit Ekmen’in cenaze töreninin 2 Eylül Çarşamba günü, öğle namazına müteakip gerçekleştirileceği bildirildi. Ekmen’in cenazesi, Gazi Murat Bey Camii’nden (Rodosto Konakları yanı) kaldırılacak.

Ekmen’in cenaze törenine ailesinin, yakınlarının, meslektaşlarının ve sevenlerinin katılması bekleniyor.