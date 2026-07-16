Ümit Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Aslan neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturma, kamuoyunda tanınan çok sayıda ismi gündeme taşıdı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında Ümit Aslan da yer aldı. Gelişmenin ardından "Ümit Aslan kimdir?", "Ümit Aslan neden gözaltına alındı?" ve "Kimler gözaltına alındı?" soruları kamuoyunda en çok araştırılan başlıklar arasına girdi.

ÜMİT ASLAN KİMDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri Ümit Aslan oldu.

Ancak resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgiler incelendiğinde, Ümit Aslan'ın yaşı, doğum yeri, mesleği, eğitim hayatı veya kariyerine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış biyografik bilgiler bulunmuyor.

Bu nedenle Ümit Aslan hakkında yalnızca soruşturma kapsamında adı geçen kişiler arasında yer aldığı bilgisi resmi kaynaklarla doğrulanmış durumda. Bunun dışında sosyal medya veya farklı platformlarda yer alan doğrulanmamış iddialara ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yetkili kurumlar tarafından yeni bilgilerin paylaşılması halinde kamuoyu da resmi açıklamalar doğrultusunda bilgilendirilecek.

ÜMİT ASLAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı resmi açıklamaya göre, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada bazı şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya bu amaçla yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, 16 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği bildirildi.

Ümit Aslan da hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli arasında yer aldı.

Resmi makamlar tarafından şu ana kadar Ümit Aslan'a yönelik isnat edilen eylemlere ilişkin bireysel ve ayrıntılı bir açıklama paylaşılmış değil. Soruşturma süreci ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 25 isim şu şekilde açıklandı:

Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

Ateş İnce (Gözaltında)

Öner Faruk Işık (Gözaltında)

Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

Aybüke Albere (Gözaltında)

Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

İrem Haznedar (Gözaltında)

Orhan Yıldız (Gözaltında)

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

H. Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu

Başsavcılık açıklamasına göre operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmaya ilişkin adli süreç yetkili makamlar tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yapılacak yeni resmi açıklamalar doğrultusunda kamuoyuna yansıyacak bilgiler, yetkili kurumlar tarafından paylaşılması halinde netlik kazanacak. Mevcut süreçte resmi makamlar tarafından açıklanan bilgiler dışında herhangi bir değerlendirme veya doğrulanmamış iddia bulunmuyor.