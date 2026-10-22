Ümit Akdağ neden kırmızı kart gördü, Beşiktaş'ta kim kırmızı kart gördü (Beşiktaş – Crystal Palace)?

Ümit Akdağ, rakibine yaptığı faulün ardından hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Genç savunmacının oyun dışında kalmasıyla Beşiktaş, karşılaşmanın kalan bölümünde 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı. İşte Ümit Akdağ’ın kırmızı kartına dair bilinenler.

ÜMİT AKDAĞ NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Ümit Akdağ, Crystal Palace karşısında rakip oyuncuya yaptığı faul nedeniyle maçın hakemi tarafından doğrudan kırmızı kart gördü. Hakem, pozisyonu ikinci sarı kart değil, doğrudan kırmızı kart gerektiren bir müdahale olarak değerlendirdi ve genç savunmacıyı oyundan ihraç etti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Ümit Akdağ’ın kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş, sahada 10 kişi kaldı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace karşısında eksik oyuncuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durum, teknik heyetin savunma planlamasında değişikliğe gitmesini gerektirdi.

ÜMİT AKDAĞ KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

UEFA kurallarına göre doğrudan kırmızı kart gören bir oyuncu, otomatik olarak en az bir maç ceza alıyor. Ümit Akdağ da bu nedenle Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki bir sonraki maçında forma giyemeyecek. Cezanın bir maçla sınırlı kalıp kalmayacağı ise UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun pozisyonu inceleyerek vereceği karara bağlı olacak.

SÜPER LİG MAÇLARINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Evet. UEFA organizasyonlarında görülen kırmızı kart cezaları yalnızca Avrupa kupası maçlarında geçerli oluyor. Bu nedenle Ümit Akdağ, ceza durumundan bağımsız olarak Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig maçlarında forma giyebilecek.

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Ümit Akdağ, 6 Ekim 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te doğdu. Steaua Bükreş ve Chelsea altyapılarında yetişen savunmacı, 2017’de Alanyaspor’a katıldı ve Türk futbolunda adını duyurdu. Göztepe’de kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda takımının Süper Lig’e yükselmesine katkı sağlayan Akdağ, Fransa’da Toulouse forması da giydi. Stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de oynayabilen 1.92 boyundaki oyuncu, Eylül 2026’da Beşiktaş’a katıldı. Milli tercihini Romanya’dan yana kullanan Akdağ, Romanya Ümit Milli Takımı formasıyla da önemli maçlarda görev aldı.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Crystal Palace karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor; maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabiliyor.