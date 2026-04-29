Haberler

Ulvi Kahyaoğlu kimdir? Ulvi Kahyaoğlu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulvi Kahyaoğlu son yıllarda tiyatro sahnesinden televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan oyuncu hakkında “Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları sıkça araştırılıyor. İşte merak edilen hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar…

ULVİ KAHYAOĞLU KİMDİR?

Ulvi Kahyaoğlu, tiyatro, sinema ve dizi alanında çalışmalar yapan bir oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur ve kariyerine tiyatro sahnesinde başlamıştır. Daha sonra televizyon projelerinde yer alarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

ULVİ KAHYAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1995 doğumlu olan Ulvi Kahyaoğlu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ULVİ KAHYAOĞLU NERELİ?

Ulvi Kahyaoğlu, İzmir doğumludur.

ULVİ KAHYAOĞLU’NUN KARİYERİ

Ulvi Kahyaoğlu, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlamıştır. “Diyelim ki Birlikteyiz” ve “Ölmez Ağaç Efsanesi” gibi tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Televizyon kariyerine ise “Benim Adım Melek” dizisinde Kerem karakteriyle adım atmış ve bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Daha sonra “İçimdeki Kahraman”, “Elbet Bir Gün”, “Tozluyaka” ve “Safir” gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca “Küre” ve “Give me a Lighter / Bana Bir Çakmak Ver” adlı kısa filmlerde de yer almıştır.

Oyuncu, hem tiyatro hem de ekran projelerinde kariyerine aktif olarak devam etmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

