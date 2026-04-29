Ulvi Kahyaoğlu kaza mı yaptı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA! Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ulvi Kahyaoğlu hakkında ortaya atılan iddialar kısa sürede gündeme oturdu. Kaza mı geçirdi, sağlık durumu nasıl, hatta hayatını kaybetti mi? Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler kafaları karıştırırken, genç oyuncunun hayatına dair detaylar da yeniden merak konusu oldu. Peki, Ulvi Kahyaoğlu kaza mı yaptı, öldü mü, sağlık durumu nasıl? Ulvi Kahyaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ulvi Kahyaoğlu ile ilgili çarpıcı iddialar gündemi sarsıyor. Kaza yaptığı ve sağlık durumunun kritik olduğu yönündeki söylentiler kısa sürede yayılırken, “öldü mü?” sorusu da sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ULVİ KAHYAOĞLU KAZA MI YAPTI?

Ulvi Kahyaoğlu'nun kaza yaptığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

ULVİ KAHYAOĞLU KİMDİR?

Ulvi Kahyaoğlu, tiyatro, sinema ve dizi alanında çalışmalar yapan bir oyuncudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur ve kariyerine tiyatro ile başlamıştır. Daha sonra televizyon projelerinde yer alarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

ULVİ KAHYAOĞLU KAÇ YAŞINDA?

25 Mayıs 1995 doğumlu olan Ulvi Kahyaoğlu, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

ULVİ KAHYAOĞLU NERELİ?

Ulvi Kahyaoğlu, İzmir doğumludur.

ULVİ KAHYAOĞLU’NUN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Kahyaoğlu, “Diyelim ki Birlikteyiz” ve “Ölmez Ağaç Efsanesi” gibi oyunlarda rol aldı. Televizyon kariyerine ise Benim Adım Melek dizisinde Kerem karakteriyle adım attı ve bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ardından “İçimdeki Kahraman”, “Elbet Bir Gün”, “Tozluyaka” ve “Safir” gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca “Küre” ve “Give me a Lighter / Bana Bir Çakmak Ver” adlı kısa filmlerde de yer aldı. Oyunculuk kariyerine hem tiyatro hem de ekran projeleriyle devam etmektedir.

