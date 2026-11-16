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Ülker dev çikolatalı gofret nerede satılıyor, kaç TL?

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Ülker dev çikolatalı gofret nerede satılıyor, kaç TL?
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Ülker'in sosyal medyada verdiği sözü tutarak ürettiği dev çikolatalı gofret raflarda yerini aldı. Standart bir gofretin yaklaşık 100 katı büyüklüğündeki ürün kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüketiciler "Ülker dev çikolatalı gofret nerede satılıyor?" ve "Kaç TL?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

3,6 kilogram ağırlığındaki dev Ülker Çikolatalı Gofret, Migros mağazalarında 1.500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. İşte dev gofretin fiyatı, gramajı, kaç katlı olduğu ve satış noktalarıyla ilgili merak edilenler.

ÜLKER DEV ÇİKOLATALI GOFRET NEREDE SATILIYOR?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret, Migros mağazalarında satılıyor. Ürünün diğer marketlerde ya da internet üzerinden satışa sunulup sunulmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

ÜLKER DEV ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ TL?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret'in fiyatı 1.500 TL. Ürün, Migros raflarında bu fiyat etiketiyle yer alıyor.

ÜLKER DEV ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ KİLO?

Dev gofret 3,6 kilogram, yani 3 bin 600 gram ağırlığında. Bu ağırlık, 36 gramlık standart Ülker Çikolatalı Gofret'in yaklaşık 100 katına denk geliyor.

ÜLKER DEV ÇİKOLATALI GOFRET KAÇ KATLI?

Ürünün ambalajında yer alan bilgilere göre dev gofret, 16 kat gofret ve 15 kat fındıklı kremadan oluşuyor. Dev gofret, standart üründe olduğu gibi sütlü çikolata ve fındıklı kremayla hazırlandı.

ÜLKER DEV GOFRET KAÇ NORMAL GOFRETE EŞİT?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret, ağırlık olarak 36 gramlık 100 adet standart Ülker Çikolatalı Gofret'e eşit.

ÜLKER DEV GOFRETİ NEDEN ÜRETTİ?

Ülker, aylar önce sosyal medyada başlattığı kampanyada paylaşımın 1 milyon beğeniye ulaşması halinde dev bir çikolatalı gofret üreteceği sözünü vermişti. Paylaşımın hedeflenen beğeni sayısına ulaşmasının ardından Ülker, verdiği sözü tuttu ve dev gofreti üretti. Sosyal medya fenomeni Kartal Gökberk, dev gofretin kutusunu açıp tadına baktığı videoyu paylaştı. Video kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaştı.

ÜLKER DEV GOFRETTEN KAÇ ADET ÜRETİLDİ?

Dev Ülker Çikolatalı Gofret'in üretim adedine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Ürünün sınırlı sayıda mı üretildiği de açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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