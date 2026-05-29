Ukrayna Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Ukrayna Türkiye Halı Saha Milli Takım maçı nereden CANLI izlenir (EMF Euro 2026)?

“Ukrayna Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir?” sorusu, karşılaşma öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Ukrayna - Türkiye mücadelesi için geri sayım sürerken, maçın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Ukrayna - Türkiye, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşma HT Spor ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maçın şifresiz yayın detaylarını ve hangi platformlardan izlenebileceğini araştırıyor.

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI HT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Ukrayna - Türkiye mücadelesi HT Spor üzerinden Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın imkânı sunulacak.

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Avrupa Şampiyonası kapsamında sahaya çıkacak olan Ukrayna - Türkiye, günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Öğleden sonra oynanacak bu önemli mücadelede iki takım da üst tura çıkmak için sahaya çıkacak.

UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ukrayna - Türkiye Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferinde gerçekleşecek maç, Avrupa Şampiyonası heyecanını zirveye taşıyacak.