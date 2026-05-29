Ukrayna Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta, Ukrayna Türkiye Halı Saha Milli Takım maçı nereden CANLI izlenir (EMF Euro 2026)?
A Milli Takım'ın hazırlık karşılaşmaları kapsamında oynanan Ukrayna - Türkiye, yayın bilgisi ve başlama saatiyle birlikte büyük merak konusu olurken, taraftarlar maçı canlı izleyebilecekleri platformları öğrenmek istiyor.
UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mini Futbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanacak Ukrayna - Türkiye, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Karşılaşma HT Spor ve Idman TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maçın şifresiz yayın detaylarını ve hangi platformlardan izlenebileceğini araştırıyor.
UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI HT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Ukrayna - Türkiye mücadelesi HT Spor üzerinden Digiturk 75, D-Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallardan izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın imkânı sunulacak.
UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Maç 29 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Avrupa Şampiyonası kapsamında sahaya çıkacak olan Ukrayna - Türkiye, günün en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.
UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Öğleden sonra oynanacak bu önemli mücadelede iki takım da üst tura çıkmak için sahaya çıkacak.
UKRAYNA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ukrayna - Türkiye Slovakya’da bulunan Slovakya Stadyumu’nda oynanacak. Turnuva atmosferinde gerçekleşecek maç, Avrupa Şampiyonası heyecanını zirveye taşıyacak.