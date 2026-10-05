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Ukrayna Macaristan maçı hangi kanalda, Ukrayna Macaristan maçı nereden CANLI izlenir?

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Ukrayna Macaristan maçı hangi kanalda, Ukrayna Macaristan maçı nereden CANLI izlenir?
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Ukrayna Macaristan maçı hangi kanalda, Ukrayna Macaristan maçı nereden canlı izlenir? UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Ukrayna ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele öncesinde karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ve canlı nasıl izlenebileceği merak konusu oldu. Peki Ukrayna-Macaristan maçı saat kaçta başlayacak, hangi platformdan izlenebilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde günün dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Ukrayna- Macaristan karşılaşması için geri sayım sürüyor. Grubunda kritik puanların peşine düşen iki komşu ülkenin zorlu randevusunu kaçırmak istemeyenler, "Ukrayna- Macaristan maçı canlı izle, maç şifresiz mi, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

UKRAYNA-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Ukrayna ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgisi de belli oldu. Ukrayna-Macaristan mücadelesi, Türkiye'de dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Karşılaşma, herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmayacak.

UKRAYNA-MACARİSTAN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı yayınlayacak olan S Sport Plus, yayınlarını yalnızca internet üzerinden sunan bir platform olarak hizmet veriyor. Bu nedenle maç için Digiturk, D Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport Plus'ın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelikleriyle giriş yaparak yayına ulaşabilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik yaşanabileceği için maç öncesinde resmi yayıncının duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

UKRAYNA-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak Ukrayna-Macaristan karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği göz önünde bulundurularak son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

UKRAYNA-MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmada ev sahibi taraf Ukrayna olacak. Ukrayna milli takımı, ülkedeki savaş nedeniyle son yıllarda iç saha maçlarının önemli bir bölümünü güvenlik gerekçesiyle farklı ülkelerde oynuyor. Mücadelenin oynanacağı stadyuma ilişkin kesin bilgi ise yayın listelerinde net olarak yer almıyor.

ULUSLAR LİGİ'NDE KOMŞU DERBİSİ

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki komşu ülke, bu akşam önemli bir mücadeleye çıkacak. Ukrayna ev sahibi avantajını değerlendirerek üç puanı hanesine yazdırmak isterken, Macaristan ise galibiyetle grupta avantaj elde etmenin peşinde olacak. Karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını doğrudan etkileyebilir.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Ukrayna - Macaristan

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat: 21.45

Yayın: S Sport Plus (dijital platform)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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