Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı, Uğurcan Çakır kimdir?

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Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyiyor. Uzun yıllar Trabzonspor'un kalesini koruyan ve takım kaptanlığı yapan milli kaleci, 2025 yılında sarı kırmızılı kulübe transfer oldu. İşte Uğurcan Çakır hakkında merak edilen tüm detaylar.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın kalesini koruyor. Milli eldiven, 2025 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu ve kısa sürede sarı kırmızılı takımın bir numaralı kalecisi haline geldi.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan Uğurcan Çakır, profesyonel kariyerinin ilk yıllarında kiralık olarak 1461 Trabzon'da forma giydi. Ardından Trabzonspor A takımına dönen kaleci, bordo mavili ekipte uzun yıllar forma giydi ve takım kaptanlığı yaptı. 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Uğurcan Çakır futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Trabzonspor (altyapı)

1461 Trabzon (kiralık)

Trabzonspor

Galatasaray (2025-)

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, Türk futbolunun en başarılı kalecilerinden biri olarak gösteriliyor. Refleksleri, penaltı kurtarışları ve oyun okuma becerisiyle dikkat çeken milli file bekçisi, A Milli Takım'ın da kalesini uzun süredir koruyor. Ay yıldızlı formayla EURO 2024'te de görev aldı.

UĞURCAN ÇAKIR KAÇ YAŞINDA?

5 Nisan 1996 doğumlu olan Uğurcan Çakır, 30 yaşında.

UĞURCAN ÇAKIR NERELİ?

Uğurcan Çakır, Antalya doğumlu. Milli kaleci, futbol kariyerinin büyük bölümünü ise Trabzon'da geçirdi.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Uğurcan Çakır, kaleci olarak görev yapıyor. Ayaklarını iyi kullanması ve hava toplarındaki etkinliğiyle modern kaleci profilini yansıtıyor.

UĞURCAN ÇAKIR MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Uğurcan Çakır, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.