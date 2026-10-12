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Ufuk Beydemir İpek Yazıcı ne zaman, neden ayrıldı?

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Ufuk Beydemir İpek Yazıcı ne zaman, neden ayrıldı?
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Şarkıcı Ufuk Beydemir'in özel hayatı yeniden gündeme geldi. Baba olmaya hazırlandığını duyuran Beydemir'in Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs ile birlikteliği ortaya çıkarken, İpek Filiz Yazıcı ile evliliği ve ayrılık süreci de merak konusu oldu. Peki, Ufuk Beydemir İpek Yazıcı ne zaman, neden ayrıldı? Detaylar haberimizde.

Şarkıcı Ufuk Beydemir ile oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın ilişkisine dair gelişmeler yeniden gündeme geldi. Çiftin evlilik süreci ve yollarını ayırmalarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Ufuk Beydemir İpek Yazıcı ne zaman, neden ayrıldı? Detaylar...

UFUK BEYDEMİR İPEK YAZICI NE ZAMAN EVLENDİ?

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, Ekim 2022'de Roma'da evlendi. Evliliklerini İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştiren çift, yaklaşık üç yıl boyunca evli kaldı.

UFUK BEYDEMİR İPEK YAZICI NE ZAMAN AYRILDI?

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı, Ekim 2025'in ortalarında, 19-22 Ekim haftasında tek celsede boşandı. 

UFUK BEYDEMİR İPEK YAZICI NEDEN AYRILDI?

Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı'nın neden ayrıldığına ilişkin taraflardan resmi ve ayrıntılı bir gerekçe açıklanmadı. Boşanmanın ardından yapılan açıklamalarda, evliliğin sona ermesi gerektiği ve hayatlarını birleştirdikleri gibi yollarını da güzellikle ayırmanın önemli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı.

İpek Filiz Yazıcı'nın daha sonra sosyal medyada aldatma temalı bazı paylaşımları beğenmesi ise magazin gündeminde aldatma iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Ancak bu gelişme, ayrılığın kesin nedeni olarak doğrulanmadı. Tarafların kamuoyuna açıkladığı bilgiler doğrultusunda, boşanmanın nedenine ilişkin kesinleşmiş bir gerekçe bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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