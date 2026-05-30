UEFA Şampiyonlar Ligi kazanan kaç milyon euro kazanıyor, ödül ne?

l arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde gözler bir yandan sahadaki mücadeleye çevrilirken, diğer yandan turnuvanın para ödülleri gündeme geldi. Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan takım, önemli bir prestijin yanı sıra dev bir ekonomik kazanç da elde edecek. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kazanacağı para ödülüne ilişkin detaylar.

PSG ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en kritik maçı için geri sayım sona eriyor. Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz devi Arsenal, Avrupa'nın en prestijli kulüp kupasını kazanmak için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise dev final öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyumu araştırıyor.

PSG ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, dev mücadeleyi televizyon ve internet üzerinden takip edebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallarda izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz erişim imkanı sunuyor.

PSG ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun merakla beklenen final mücadelesi 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. PSG ile Arsenal arasındaki karşılaşmanın başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı.

PSG ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne Macaristan'ın başkenti Budapeşte ev sahipliği yapacak. PSG ile Arsenal arasındaki dev mücadele, şehrin en önemli spor tesislerinden biri olan Puskás Arena Stadyumu'nda oynanacak.

DEV FİNALDE KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Sezon boyunca Avrupa'nın en güçlü takımları arasında yer alan PSG ve Arsenal, şimdi gözünü Şampiyonlar Ligi kupasına çevirmiş durumda. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak finalde kazanan taraf Avrupa'nın en büyüğü unvanını elde edecek. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, sezonun en çok izlenen maçlarından biri olmaya aday gösteriliyor.