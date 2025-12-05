Haberler

UEFA Jhon Duran'a kaç maç ceza verdi, neden ceza verdi, hangi maçlarda oynayamayacak?

UEFA Jhon Duran'a kaç maç ceza verdi, neden ceza verdi, hangi maçlarda oynayamayacak?
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Ferencvaros'a karşı oynarken kırmızı kart görerek oyundan atılan golcü oyuncu Jhon Duran'ın cezası netleşti. Peki UEFA, Jhon Duran'a kaç maç men cezası uyguladı, bu cezaya hangi gerekçe gösterildi ve hangi karşılaşmalarda forma giyemeyecek?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros mücadelesinde kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçeli forvet Jhon Duran'ın disiplin cezası açıklandı. Jhon Duran'a UEFA tarafından kaç maçlık ceza verildi, bu yaptırımın nedeni neydi ve Duran hangi maçlarda sahada olamayacak?

UEFA'DAN JHON DURAN'A VERİLEN CEZA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Jhon Duran, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bırakmıştı.

KONTROL VE DİSİPLİN KURULUNDAN 2 MAÇLIK YAPTIRIM

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Duran'ın kırmızı kartı nedeniyle golcü oyuncuya 2 maçlık men cezası verdi. Bu kararla birlikte genç futbolcu, Fenerbahçe'nin Brann ve Aston Villa ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

DURAN'IN AVRUPA PERFORMANSI

Bu sezon sarı-lacivertli forma ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3 kez sahaya çıkan Jhon Duran, henüz golle tanışamadı. Fenerbahçe'nin hücum hattında görev yapan genç oyuncu, aldığı ceza nedeniyle takımını kritik iki mücadelede yalnız bırakacak.

