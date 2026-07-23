UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek temsilcilerini takip eden futbolseverler, karşılaşmaların formatına ilişkin detayları merak ediyor. Özellikle "UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları tek maç mı?" sorusu gündemdeki yerini korurken, ön eleme turlarının tek maç sistemiyle mi yoksa iç saha ve deplasman olmak üzere çift maç üzerinden mi oynandığı araştırılıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi ön eleme formatına ilişkin merak edilenler.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlarken, ön eleme turlarının oynanış formatı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden takımların taraftarları, "UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları tek maç mı, çift maç mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. UEFA'nın belirlediği kurallar doğrultusunda ön eleme karşılaşmaları belirli bir sistemle oynanıyor.

Avrupa Ligi elemelerinde ilk eleme turundan itibaren takımlar, bir üst tura çıkabilmek için iki ayaklı eşleşmelerde mücadele ediyor. Ev sahibi ve deplasman formatında oynanan karşılaşmaların ardından toplam skorda üstünlük sağlayan ekip adını bir sonraki tura yazdırıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turları tek maç üzerinden değil, çift maç eleme sistemiyle oynanıyor. Takımlar rakipleriyle biri kendi sahasında, diğeri deplasmanda olmak üzere iki kez karşı karşıya geliyor. İki maç sonunda toplam skorda üstün olan takım bir üst tura yükseliyor.

Toplam skorun eşit olması halinde karşılaşma uzatma dakikalarına taşınıyor. Eşitliğin devam etmesi durumunda ise turu geçen taraf seri penaltı atışları sonucunda belirleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ ELEMELERİNDE DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

UEFA, 2021-2022 sezonundan itibaren deplasman golü kuralını kaldırdı. Bu nedenle iki maç sonunda toplam skor eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım avantaj elde etmiyor. Eşitlik önce uzatma bölümüne, ardından gerekirse penaltı atışlarına taşınıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ ELEMELERİ NASIL OYNANIYOR?

UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme süreci; birinci eleme turu, ikinci eleme turu, üçüncü eleme turu ve play-off turundan oluşuyor. Her tur çift maç eleme sistemiyle tamamlanıyor. Rakibini eleyen ekipler bir sonraki aşamaya yükselirken, play-off turunu geçen takımlar ise UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanıyor.

Yeni sezonda Avrupa kupalarında yer alan kulüpler, bu çift maçlı eleme sisteminde hem iç saha hem de deplasman performanslarıyla lig aşamasına kalabilmek için mücadele edecek.