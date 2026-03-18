Sosyal medya devi Twitter, kullanıcıları tarafından "Twitter ne zaman düzelecek, Twitter kapatıldı mı, erişim engeli mi getirildi?" sorularıyla gündeme taşındı. Son günlerde platformda yaşanan erişim problemleri, hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri etkiledi. Peki Twitter'a tekrar sorunsuz bir şekilde giriş ne zaman mümkün olacak? İşte son gelişmeler ve yetkililerden gelen açıklamalar…

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR AKIŞA ERİŞEMİYOR

Popüler sosyal medya platformu X'te kullanıcılar ana sayfayı yenilemeye çalıştığında hata mesajı ile karşılaşıyor. "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı nedeniyle akış güncellenmiyor ve yeni paylaşımlar görüntülenemiyor. Mevcut içeriklerin sabit kalması, platform genelinde ciddi bir erişim sorunu yaşandığını gösteriyor.

HATA HEM MOBİL HEM MASAÜSTÜ KULLANICILARINI ETKİLİYOR

Yaşanan sorun sadece belirli bir cihazla sınırlı değil. Hem mobil uygulama kullanıcıları hem de masaüstü üzerinden giriş yapanlar aynı hata ile karşılaştıklarını bildiriyor. Yeniden yükleme denemeleri sonuç vermediği için sorunun kullanıcı kaynaklı olmadığı düşünülüyor.

PLATFORMDAN RESMİ BİLGİ GELMEDİ

X yönetimi, henüz erişim problemi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Sorunun nedeni ve çözümün ne zaman geleceği belirsizliğini korurken, kullanıcılar sosyal medyada durumu tartışmaya devam ediyor.