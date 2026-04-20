Twitter çöktü mü? 20 Nisan Pazartesi X anasayfa neden yenilenmiyor, sorun mu var?

X kullanıcıları anasayfada yenileme işlemi sırasında hata uyarısıyla karşılaşıyor. Yaşanan erişim problemiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

X'te anasayfayı yenilemek isteyen kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." mesajı ile karşılaşıyor. Akışın güncellenmemesi nedeniyle kullanıcılar yeni paylaşımları görüntüleyemiyor ve mevcut içerikler sabit kalıyor. Hem mobil uygulama üzerinden hem de masaüstü tarayıcı aracılığıyla erişim sağlayan kişiler benzer hata bildirimleriyle karşılaştıklarını aktarıyor.

Sorunun nedeni hakkında platform tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Kullanıcılar hata mesajının ardından yeniden yükleme seçeneğini denese de aynı uyarının ekrana geldiği belirtiliyor. Yaşanan erişim problemi sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alırken, resmi kanallardan konuya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

X ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR?

Downdetector verilerine göre X ile ilgili en fazla bildirim uygulama üzerinden geldi. Verilerde sorun yaşayan kullanıcıların yüzde 50'sinin uygulama, yüzde 32'sinin internet sitesi, yüzde 18'inin ise sunucu bağlantısı kaynaklı problem bildirdiği görüldü. Bu oranlar, erişim sıkıntısının farklı kanallarda hissedildiğini ortaya koydu.

Bildirim dağılımı, hem mobil hem de web tarafında erişim problemleri yaşandığını gösteriyor. Sunucu bağlantısına ilişkin iletilen bildirimler de dikkat çekerken, platformdan konuya ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Kullanıcılar anasayfayı yenilemeye çalıştıklarında aynı hata mesajı ile karşılaşmaya devam ediyor.

