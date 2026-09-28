TV8 CANLI İZLE: 28 Eylül TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

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TV8'de 28 Eylül Pazartesi günü ekrana gelecek programlar, izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Gün boyunca yayınlanacak yapımların saatlerini öğrenmek isteyen izleyiciler, “TV8'de bugün ne var?”, “TV8'de saat kaçta hangi program var?” ve “28 Eylül Pazartesi TV8 yayın akışında hangi programlar var?” sorularına yanıt arıyor. İşte TV8'in 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yayın akışı ve programların ekran saatleri...

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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI