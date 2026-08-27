TV8 CANLI İZLE: 27 Ağustos TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8'in 27 Ağustos 2026 Perşembe yayın akışında gün boyunca sağlık, magazin, yaşam ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İşte 27 Ağustos 2026 Perşembe TV8 yayın akışı ve günün merak edilen program saatleri...

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