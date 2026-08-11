TV100 CANLI İZLE (STURM GRAZ FENERBAHÇE) TV100 kesintisiz donmadan Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki önemli sınavını takip etmek isteyen futbolseverler, Sturm Graz- Fenerbahçe maçının canlı yayınını araştırıyor. TV100 canlı izle seçeneği üzerinden karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, maç saatinde TV100’ün resmi yayın platformları ve televizyon kanalı üzerinden canlı yayına ulaşabilecek. Maçı donmadan ve kesintisiz izlemek isteyenler için yayın seçenekleri araştırılıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda mücadele eden Fenerbahçe, kritik karşılaşmada Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, deplasmanda oynayacağı mücadeleden avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise “Sturm Graz- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki önemli mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı bu yayın seçenekleri üzerinden izleyebilecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA NASIL İZLENİR?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, internet yayını aracılığıyla karşılaşmayı canlı izleyebilecek. S Sport Plus internet üzerinden şifreli olarak yayın yapıyor. Bu nedenle mücadeleyi platform üzerinden izlemek isteyenlerin gerekli üyelik ve erişim koşullarına sahip olması gerekiyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI TV100'DE NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı TV100 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, televizyon platformları veya Türksat uydusu üzerinden yayına ulaşabilecek. TV100; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanaldan izlenebiliyor. TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapıyor.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede Fenerbahçe, Avrupa kupalarında tur avantajı elde etmek için sahaya çıkacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşması saat 21.30'da başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi belirtilen saatte S Sport Plus veya TV100 üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak Sturm Graz-Fenerbahçe maçı Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur-Arena Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı kritik mücadelede tur yolunda önemli bir avantaj elde etmeye çalışacak.

STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin tarih, saat, stat ve yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Sturm Graz - Fenerbahçe

• Tarih: 11 Ağustos 2026 Salı

• Saat: 21.30

• Stadyum: Merkur-Arena, Graz

• Yayın: S Sport Plus ve TV100

• TV100: Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37

• TV100 yayın şekli: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz

• S Sport Plus: İnternet üzerinden şifreli yayın

• TV100 CANLI YAYIN

• TV100'ü güncel frekans bilgileri ile uydu yayını üzerinden veya resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz.

TV100 FREKANS BİLGİLERİ

• TÜRKSAT 4A (42E)

• Frekans: 11837 - 12729 Mhz

• Sembol: 30.000

• Polarizasyon: V (Dikey)