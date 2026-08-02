TV100 CANLI İZLE (GALATASRAY RENNES) TV100 kesintisiz donmadan Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?

Hazırlık maçı kapsamında oynanacak Galatasaray Rennes karşılaşması için TV100 canlı izleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar, TV100 üzerinden maçı nasıl izleyebileceğini, yayın akışını ve kesintisiz canlı maç izleme detaylarını araştırıyor. İşte Galatasaray Rennes maçı TV100 canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri...

GALATASARAY RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın hazırlık maçındaki performansı futbolseverler tarafından merak edilirken, “Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” soruları gündemde yer alıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, yayın bilgilerini araştırıyor.

Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul’da bulunan RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY RENNES MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşması,TV100 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, mücadeleyi bu yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

Sezon öncesi önemli bir sınav verecek olan Galatasaray’da teknik heyetin oyuncu tercihleri ve takımın sahadaki performansı merakla bekleniyor. Rennes karşısında alınacak sonuç kadar takımın oyun yapısı da taraftarların dikkatle takip edeceği konular arasında bulunuyor.

Galatasaray Rennes maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, platformun sunduğu canlı yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.