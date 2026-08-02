TV100 CANLI İZLE (GALATASRAY RENNES) TV100 kesintisiz donmadan Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir?
Galatasaray Rennes maçı öncesinde futbolseverler, karşılaşmayı canlı yayınlayacak kanalları araştırmaya başladı. “TV100 canlı izle”, “TV100 kesintisiz donmadan izle” ve “Galatasaray Rennes maçı canlı yayın” aramaları hız kazanırken, mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler yayın bilgilerini merak ediyor.
Hazırlık maçı kapsamında oynanacak Galatasaray Rennes karşılaşması için TV100 canlı izleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Taraftarlar, TV100 üzerinden maçı nasıl izleyebileceğini, yayın akışını ve kesintisiz canlı maç izleme detaylarını araştırıyor. İşte Galatasaray Rennes maçı TV100 canlı yayın bilgileri ve izleme seçenekleri...
GALATASARAY RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransa temsilcisi Rennes ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın hazırlık maçındaki performansı futbolseverler tarafından merak edilirken, “Galatasaray Rennes maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?” soruları gündemde yer alıyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar, yayın bilgilerini araştırıyor.
Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul’da bulunan RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma, TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY RENNES MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Galatasaray-Rennes hazırlık karşılaşması,TV100 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, mücadeleyi bu yayın platformları üzerinden takip edebilecek.
Sezon öncesi önemli bir sınav verecek olan Galatasaray’da teknik heyetin oyuncu tercihleri ve takımın sahadaki performansı merakla bekleniyor. Rennes karşısında alınacak sonuç kadar takımın oyun yapısı da taraftarların dikkatle takip edeceği konular arasında bulunuyor.
Galatasaray Rennes maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, platformun sunduğu canlı yayın seçeneklerinden yararlanabilecek.
TV100 GALATASARAY RENNES MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ
Galatasaray-Rennes maçının yayıncılarından biri olan TV100, farklı platformlar üzerinden izleyicilere ulaşacak. Kanalı takip etmek isteyen kullanıcılar, uydu ve dijital yayın platformlarındaki kanal bilgilerini kullanabilecek.
TV100; Digiturk 37, D Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47, Turkcell TV+ 37 ve Vodafone TV 36 numaralı kanallardan izlenebiliyor. TV100, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor.
GALATASARAY RENNES MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık maçı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, yeni sezon öncesinde iki takımın eksiklerini görmesi açısından büyük önem taşıyor.
GALATASARAY RENNES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Rennes karşılaşması, saat 21.00’de başlayacak. Mücadele öncesinde taraftarlar, maç kadrosu ve ilk 11’de yer alacak oyuncularla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.
GALATASARAY RENNES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ve Rennes’in karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, İstanbul’daki RAMS Park Stadyumu’nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
TV100 CANLI YAYIN
TV100'ü güncel frekans bilgileri ile uydu yayını üzerinden veya resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesinden izleyebilirsiniz.
TV100 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A (42E)
Frekans: 11837 - 12729 Mhz
Sembol: 30.000
Polarizasyon: V (Dikey)